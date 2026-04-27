Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου σε ελαιώνα – Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

Το συμβάν σημειώθηκε στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, με το πλήρωμα του ελικοπτέρου να είναι καλά στην υγεία του και να μεταφέρεται προληπτικά στο νοσοκομείο.

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου σε ελαιώνα - Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας
27 Απρ. 2026 12:15
Pelop News

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου 2026 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας στην Κρήτη, στην περιοχή μεταξύ Μαθιάς και Αμαριανού, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η προσγείωσή του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

«Έκατσε» πάνω σε ελιά

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Ο αντιδήμαρχος Μανώλης Κουρλετάκης ανέφερε στο Cretalive ότι οι επιβαίνοντες είναι καλά, ενώ, σύμφωνα με την περιγραφή του, το ελικόπτερο «έκατσε» πάνω σε μια ελιά.

Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας

Σε ανακοίνωσή της, η Πολεμική Αεροπορία αναφέρει:

«Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ελικόπτερο ΑΒ-205 της 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης από την 112 Πτέρυγα Μάχης, που εκτελούσε πτήση συντήρησης νοτιοανατολικά του Αεροδρομίου Καστελλίου, εκτέλεσε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του, ενώ διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για προληπτικούς λόγους. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται».

