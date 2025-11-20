Κρήτη: Νέα ειδικά τμήματα και αυστηρές ποινές για μπαλωθιές και οπλοκατοχή – Οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη

Σειρά νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και των ειδικών εγκλημάτων που καταγράφονται στην Κρήτη ανακοίνωσε από το Ρέθυμνο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στο πλαίσιο παρουσίασης των επιχειρησιακών και νομοθετικών παρεμβάσεων που προωθεί η κυβέρνηση, έκανε γνωστή την ίδρυση Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων, με αρμοδιότητα σε υποθέσεις όπως ζωοκλοπές, αγροζημίες και συναφή περιστατικά, το οποίο θα υπάγεται στο Οργανωμένο Έγκλημα.

Ο υπουργός ανακοίνωσε, επίσης, την ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσαράς με έδρα τις Μοίρες, διαβεβαιώνοντας ότι θα στελεχωθεί επαρκώς και θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό. Η δομή θα εγκατασταθεί σε κτίριο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Φαιστού και αναμένεται να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση του ΤΑΕ Μεσαράς με 40 νέους αστυνομικούς, καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρησιακών τμημάτων:

Ομάδας ΔΙΑΣ για αστική και περιαστική περιοχή (Άγιοι Δέκα, Μοίρες, Καπαριανά),

Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων,

ΤΑΕ Μεσαράς ως επιχειρησιακού βραχίονα των παραπάνω δυνάμεων.

Αυστηροποίηση του πλαισίου για όπλα και μπαλωθιές

Ο κ. Χρυσοχοΐδης παρουσίασε εκτενείς αλλαγές στο νόμο περί όπλων, σημειώνοντας πως θα μπορούν να επιβάλλονται περιοριστικοί όροι από εισαγγελείς για πρόληψη περιστατικών που συνδέονται με διαμάχες.

Για τις άσκοπες πυροβολισμές και τη χρήση εκρηκτικών, προβλέπεται πλέον ποινή φυλάκισης έως δύο ετών και χρηματικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Ειδικά για τις μπαλωθιές, ο υπουργός υπογράμμισε την ευθύνη και των καταστηματαρχών που τις επιτρέπουν, τονίζοντας ότι υποχρεούνται να τις καταγγείλουν στην Αστυνομία· σε αντίθετη περίπτωση, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης, χρηματική ποινή, καθώς και διοικητικές κυρώσεις, όπως σφράγιση ή απώλεια άδειας λειτουργίας.

Σχετικά με τα όπλα σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάμους και βαφτίσεις, υπενθύμισε ότι η κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου σε δημόσιους χώρους ήδη τιμωρείται ως κακούργημα με κάθειρξη έως οκτώ ετών. Η νέα ρύθμιση επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής σε εμποροπανηγύρεις, δικαστικά καταστήματα και άλλους χώρους, προβλέποντας παράλληλα και χρηματικές ποινές.

Ποινές για προτροπή σε παράνομη χρήση όπλων

Ο υπουργός ανακοίνωσε και νέα διάταξη που ποινικοποιεί την παρακίνηση ή προτροπή τρίτων σε παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου ή τη διαφήμισή της, με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών και πρόστιμο 1.000 έως 30.000 ευρώ.

Αν η πράξη αφορά ανήλικο ή τελείται μέσω διαδικτύου, η ποινή αυξάνεται σε φυλάκιση δύο ετών και πρόστιμο 10.000 έως 50.000 ευρώ.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σκοπός κέρδους, η ποινή φτάνει έως και οκτώ έτη κάθειρξη και πρόστιμο έως 100.000 ευρώ.

Κακουργηματικές κυρώσεις για παράνομη οπλοκατοχή

Ο νέος νόμος θα προβλέπει και κακουργηματική ποινή για παράνομη κατοχή ή μεταφορά πυροβόλου όπλου, ενώ για τους υποτροπές θα ισχύει κάθειρξη έως δέκα ετών, η οποία θα εκτίεται.

Παράλληλα, εισάγεται ειδική διάταξη για απαλλαγή όσων παραδίδουν εκουσίως τον οπλισμό τους στην Αστυνομία, ενόψει εντατικών ελέγχων που θα γίνουν με βάση το νέο πλαίσιο. «Καλώ όλους όσους έχουν όπλα να τα παραδώσουν εκούσια, γιατί οι έλεγχοι θα είναι εκτεταμένοι και οι ποινές αυστηρές», δήλωσε ο υπουργός.

