«Κρουαζιέρα θα σε πάω»: «Λαβράκια» από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στην Κω

Συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων σε ημερόπλοια πραγματοποιήθηκε την Κω από κλιμάκια της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή του νησιού, στο πλαίσιο της δράσης «Κρουαζιέρα θα σε πάω», που είχε ξεκινήσει από τη Σαντορίνη. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε ημερόπλοια που εκτελούν καθημερινά μίνι κρουαζιέρες στις παραθαλάσσιες περιοχές της Κω και προς τα γειτονικά νησιά, Ψέριμο και Κάλυμνο.

Οι ελεγκτές, προερχόμενοι από υπηρεσίες εκτός Κω, επιβιβάστηκαν στα πλοία υποδυόμενοι τους τουρίστες, αγοράζοντας εισιτήρια είτε με μετρητά είτε μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Κατά τη διάρκεια των διαδρομών, παρακολουθούσαν τη χρήση ταμειακών μηχανών και POS, ενώ κατέγραφαν τη διαδικασία έκδοσης αποδείξεων. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η κρουαζιέρα, αποκάλυπταν την ιδιότητά τους, παρουσίαζαν τις υπηρεσιακές ταυτότητες και προχωρούσαν στον καταλογισμό παραβάσεων.

Παράλληλα, άλλοι ελεγκτές είχαν λάβει από τη Λιμενική Αρχή αρχεία επιβατών συγκεκριμένων περιόδων και, μετά από διασταύρωση με τα ψηφιακά δεδομένα των myDATA και e-Send, εντόπισαν σημαντικές αποκλίσεις που επιβεβαίωναν απόκρυψη εσόδων. Στη συνέχεια περίμεναν τα πλοία στο λιμάνι και επέβαλαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Συνολικά, ελέγχθηκαν 8 ημερόπλοια, εκ των οποίων τα 6 παρουσίασαν παραβάσεις, ποσοστό 75%. Οι παραβάσεις αφορούν:

Μη έκδοση αποδείξεων για πωλήσεις αναψυκτικών, καφέδων και άλλων ειδών κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας

για πωλήσεις αναψυκτικών, καφέδων και άλλων ειδών κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας Μη έκδοση εισιτηρίων στους επιβάτες

στους επιβάτες Απόκρυψη τζίρου και εσόδων, όπως διαπιστώθηκε από τις διασταυρώσεις με τα ψηφιακά συστήματα

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες ελέγχονται σε βάθος χρόνου για τη διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τη φορολογική νομοθεσία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



