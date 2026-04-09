Κρύο νερό και διάθεση: Αρκούν πέντε λεπτά για αισθητή βελτίωση

Η εμβάπτιση σε κρύο νερό έχει κερδίσει φανατικούς υποστηρικτές τα τελευταία χρόνια, με πολλούς να αναφέρουν καλύτερη διάθεση, περισσότερη ενέργεια και αίσθηση ευεξίας. Τώρα, νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Chichester δείχνει ότι τα οφέλη μπορεί να έρθουν πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι πιστεύαμε: ακόμη και πέντε λεπτά φαίνεται να αρκούν για αισθητή βελτίωση της διάθεσης.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Lifestyle Medicine, εξέτασε την επίδραση βουτιών σε θαλασσινό νερό θερμοκρασίας περίπου 13,6°C, διάρκειας 5, 10 και 20 λεπτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλα τα χρονικά διαστήματα συνδέθηκαν με βελτίωση της διάθεσης, χωρίς σαφές πλεονέκτημα για την παρατεταμένη παραμονή.

Στη δοκιμή συμμετείχαν 140 φοιτητές, από τους οποίους οι 121 ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Όλοι ήταν σωματικά δραστήριοι, χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε κολύμβηση ή κρύο νερό, και είχαν δηλώσει ότι περνούσαν περίοδο χαμηλής διάθεσης, στρες ή άγχους.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε τέσσερις ομάδες: μία ομάδα ελέγχου και τρεις ομάδες εμβάπτισης διάρκειας 5, 10 και 20 λεπτών. Οι ομάδες που μπήκαν στο νερό συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο για τη διάθεσή τους μία εβδομάδα πριν και αμέσως μετά τη δοκιμή. Η ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασε ουσιαστική αλλαγή.

Στα τρία γκρουπ εμβάπτισης καταγράφηκε σημαντική βελτίωση της διάθεσης, με τη μεγαλύτερη μείωση στη γενική διαταραχή διάθεσης στην ομάδα των 20 λεπτών, ακολουθούμενη από την ομάδα των 5 λεπτών και στη συνέχεια των 10 λεπτών. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Με άλλα λόγια, πέντε λεπτά κρύο νερό φάνηκαν να αποδίδουν σχεδόν το ίδιο με 20.

Οι ερευνητές υπενθυμίζουν ότι η εμβάπτιση έγινε σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, με παρουσία ναυαγοσωστών και προηγούμενο έλεγχο για προβλήματα υγείας. Για αυτό τον λόγο, η πρακτική θεωρήθηκε ασφαλής για νέους, υγιείς και ελεγμένους συμμετέχοντες, όχι όμως απαραίτητα για τον γενικό πληθυσμό χωρίς επίβλεψη.

Συμπέρασμα

Η μελέτη δεν υποστηρίζει ότι το κρύο νερό αποτελεί θεραπεία για κατάθλιψη ή ψυχικά προβλήματα. Δείχνει όμως ότι, σε υγιή άτομα με χαμηλή διάθεση, ακόμη και μια σύντομη εμβάπτιση σε δροσερό θαλασσινό νερό μπορεί να προσφέρει άμεση βελτίωση της διάθεσης, επιβεβαιώνοντας τα οφέλη της κρυοθεραπείας σε μικρή κλίμακα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



