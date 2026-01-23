Κρυπτονομίσματα: Η Binance διάλεξε την Ελλάδα ως βάση για να λάβει ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας

Η Binance κατέθεσε επίσημη αίτηση για την απόκτηση άδειας λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του κανονισμού Markets in Crypto-Assets (MiCA), επιλέγοντας την Ελλάδα ως ρυθμιστική της βάση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αίτηση υποβλήθηκε στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά τη σύσταση τοπικής εταιρείας συμμετοχών με την επωνυμία «Binary Greece», η οποία θα διαχειρίζεται περιφερειακές συμμετοχές και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η νέα εταιρεία έχει καταχωρισμένο μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ.

Η εξέταση της αίτησης πραγματοποιείται με διαδικασία fast-track αξιολόγησης, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει επιστρατεύσει πέντε διεθνείς συμβουλευτικούς οίκους, μεταξύ των οποίων την PwC, την Deloitte και την KPMG, για την υποστήριξη της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Όπως μεταδίδει το CoinDesk, η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Binance να επανατοποθετηθεί σε ρυθμιζόμενες αγορές, μετά τη συμφωνία ύψους 4,3 δισ. δολαρίων με τις αμερικανικές αρχές και την αποχώρησή της από ορισμένες ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες.

Η συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αποτελεί βασική προτεραιότητα, με τη διοίκηση της εταιρείας να τονίζει ότι το MiCA προσφέρει σαφέστερους κανόνες, ισχυρότερη προστασία χρηστών και σταθερό πλαίσιο για υπεύθυνη καινοτομία στην αγορά των ψηφιακών assets.

Η επιλογή της Ελλάδας ως έδρας για την ευρωπαϊκή άδεια θεωρείται κομβικό βήμα στην προσπάθεια της Binance να ανακτήσει παρουσία και αξιοπιστία στην ευρωπαϊκή αγορά, ενόψει της πλήρους εφαρμογής του κανονισμού MiCA εντός του έτους.

