Κρυπτονομίσματα: Η Binance διάλεξε την Ελλάδα ως βάση για να λάβει ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας

Η αίτηση υποβλήθηκε στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά τη σύσταση τοπικής εταιρείας συμμετοχών με την επωνυμία «Binary Greece», η οποία θα διαχειρίζεται περιφερειακές συμμετοχές και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η νέα εταιρεία έχει καταχωρισμένο μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ.

Κρυπτονομίσματα: Η Binance διάλεξε την Ελλάδα ως βάση για να λάβει ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας
23 Ιαν. 2026 23:01
Pelop News

Η Binance κατέθεσε επίσημη αίτηση για την απόκτηση άδειας λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του κανονισμού Markets in Crypto-Assets (MiCA), επιλέγοντας την Ελλάδα ως ρυθμιστική της βάση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αίτηση υποβλήθηκε στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά τη σύσταση τοπικής εταιρείας συμμετοχών με την επωνυμία «Binary Greece», η οποία θα διαχειρίζεται περιφερειακές συμμετοχές και θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η νέα εταιρεία έχει καταχωρισμένο μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ.

Η εξέταση της αίτησης πραγματοποιείται με διαδικασία fast-track αξιολόγησης, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία έχει επιστρατεύσει πέντε διεθνείς συμβουλευτικούς οίκους, μεταξύ των οποίων την PwC, την Deloitte και την KPMG, για την υποστήριξη της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Όπως μεταδίδει το CoinDesk, η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Binance να επανατοποθετηθεί σε ρυθμιζόμενες αγορές, μετά τη συμφωνία ύψους 4,3 δισ. δολαρίων με τις αμερικανικές αρχές και την αποχώρησή της από ορισμένες ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες.

Η συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο αποτελεί βασική προτεραιότητα, με τη διοίκηση της εταιρείας να τονίζει ότι το MiCA προσφέρει σαφέστερους κανόνες, ισχυρότερη προστασία χρηστών και σταθερό πλαίσιο για υπεύθυνη καινοτομία στην αγορά των ψηφιακών assets.

Η επιλογή της Ελλάδας ως έδρας για την ευρωπαϊκή άδεια θεωρείται κομβικό βήμα στην προσπάθεια της Binance να ανακτήσει παρουσία και αξιοπιστία στην ευρωπαϊκή αγορά, ενόψει της πλήρους εφαρμογής του κανονισμού MiCA εντός του έτους.

Πηγή: newmoney.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αρκούν μόλις 5′ περπάτημα παραπάνω την ημέρα για να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή μας
23:37 Η κόρη του πρώην σταρ του ΝΒΑ Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι, είναι η ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια του κόσμου!
23:21 Πώς και γιατί η σωστή διατροφή της μητέρας «εγγυάται» ποιοτικό γάλα
23:01 Κρυπτονομίσματα: Η Binance διάλεξε την Ελλάδα ως βάση για να λάβει ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας
22:50 Εμβόλιο μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση στους ηλικιωμένους
22:39 Στο τέλος του μήνα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ – Για ποια επιδόματα
22:28 Συναντήσεις για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη Δυτική Ελλάδα
22:16 Νέα Υόρκη: Ελάφι εισέβαλε σε τράπεζα από το… παράθυρο
22:05 ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι, πολικό ψύχος και ανησυχία για τον χειρότερο χειμώνα των τελευταίων 40 ετών ΒΙΝΤΕΟ
21:53 Γαλάτσι: Νεαροί πέταξαν βεγγαλικά σε προαύλιο σχολείου – Στο νοσοκομείο με έγκαυμα 14χρονος
21:41 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Κανονικά στον πάγκο στον μικρό τελικό ο Βλάχος
21:32 ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
21:24 Κραν Μοντανά: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του μπαρ μετά την καταβολή 215.000 ευρώ
21:16 ΕΦΚΑ: Μη διαθέσιμες για 2 ώρες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες τη Δευτέρα
21:08 Πάτρα: Η αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερινά Σίμου στην κινητοποίηση του Μουσικού Σχολείου
21:00 Στάρμερ: Αποκρουστική η δήλωση Τραμπ για τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
20:52 Τι θα ζήσει η δύσμοιρη Ισπανία
20:44 Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνιστά έναν σταθερό, ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης
20:36 Η Co2gether στηρίζει δράσεις εμβολιασμού παιδιών Ρομά με προσφορά τροφίμων σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο  
20:28 Στα παρασκήνια του «OVO»: Βρεθήκαμε στον μαγικό κόσμο του Cirque du Soleil στην Αγγλία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ