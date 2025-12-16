Κύκλωμα επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ στις Αρχάνες: Πώς στήθηκε η απάτη των 1,7 εκατ. ευρώ

Ως οργανωμένη εγκληματική ομάδα με δομή και χαρακτηριστικά που παραπέμπουν, σύμφωνα με τη δικογραφία, σε πρακτικές τύπου «Καμόρα», περιγράφεται κύκλωμα με έδρα τις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο φέρεται να εισέπραττε παρανόμως υπέρογκες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα μέλη της οργάνωσης συνδέονται μεταξύ τους με στενές συγγενικές σχέσεις – σύζυγοι, αδέλφια, γονείς και τέκνα – ενώ κοινός τόπος καταγωγής και διαβίωσης εμφανίζονται οι Αρχάνες Ηρακλείου.

Οι ελεγκτικές αρχές ερευνούν παράλληλα τη δραστηριότητα του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρχανών Βιολογικών και Αγροτικών Προϊόντων», καθώς, σύμφωνα με την έρευνα, μέσω αυτού φέρεται να υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης με χρήση ψευδών στοιχείων από φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, από το 2019 έως και σήμερα, η οργάνωση φέρεται να υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις, αποσπώντας παράνομα επιδοτήσεις που προσεγγίζουν συνολικά το ποσό των 1.700.000 ευρώ.

Ως ηγετικό μέλος της εγκληματικής ομάδας περιγράφεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, ως επικεφαλής και μοναδικός διαχειριστής του Συνεταιρισμού υπέβαλε αιτήσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ψευδώς ότι μισθώνει αγροτεμάχια για καλλιέργεια και βοσκότοπους. Για τις αιτήσεις αυτές εγκρίθηκε και καταβλήθηκε οικονομική ενίσχυση ύψους 103.107 ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι για την είσπραξη ποσών φέρεται να χρησιμοποιήθηκε τραπεζικός λογαριασμός βοσκού που είχε αποβιώσει τον Ιανουάριο του 2024, χωρίς να έχει κατατεθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η σύζυγος του φερόμενου ως αρχηγικού μέλους, η οποία κατηγορείται ότι υπέβαλε αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης για τα έτη 2019 έως 2024, δηλώνοντας ψευδώς κατοχή και μίσθωση αγροτεμαχίων. Για τις αιτήσεις αυτές, σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, καταβλήθηκε συνολικό ποσό 307.181,87 ευρώ.

Ως βασικοί πυλώνες της οργάνωσης εμφανίζονται ακόμη λογιστής, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών ροών και στη μεταφορά χρημάτων, καθώς και δικηγόρος, η οποία –σύμφωνα με τη δικογραφία– συμμετείχε ενεργά στη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών και στη σύνταξη σχετικών εγγράφων. Πρόκειται για πρόσωπα που, όπως έγινε γνωστό, συνδέονται κοινωνικά με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, στοιχείο που καταγράφεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάκρισης, όπου και θα κριθεί η περαιτέρω ποινική μεταχείριση των συλληφθέντων.

