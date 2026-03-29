Κύκλωμα με «φρουτάκια»: «Εξαγωγές» του 55χρονου Πατρινού στην Αθήνα – Πώς «έπεφτε κατσαβίδι» στα μηχανήματα

Σε μια δικογραφία που αποτελείται από 132 σελίδες, κατέχει «περίοπτη» θέση ο πασίγνωστος 55χρονος Πατρινός επιχειρηματίας ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τις 7 εγκεφάλους της «Ομοσπονδίας» των κουλοχέρηδων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το όνομά του αναφέρεται πρώτο-πρώτο στην δικογραφία ενώ αφιερώνεται αρκετός χώρος και περιγράφεται λεπτομερώς η έκνομη δράση του.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι «ήταν κάτοχος τσεχικού λογισμικού προγράμματος και του λογισμικού προγράμματος «Direct» και λογισμικού προγράμματος «Καμπάνες» και παιγνιομηχανημάτων τύπου AGT και GTUF Digital».

Ο ΤΣΕΧΟΣ

Ακολούθως, επισημαίνεται ότι ο πατρινός διαχειρίζεται το λογισμικό πρόγραμμα με άγνωστη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (url), που τυγχάνει διαδικτυακή πλατφόρμα τυχερών παιγνίων και την οποία διαχειρίζεται με τον συνεργάτη του και κατηγορούμενο αλλοδαπό …….., ο οποίος φέρεται να διαμένει μόνιμα στην Τσεχία, όπου υπάρχουν υπόνοιες ότι εκεί βρίσκεται το κέντρο ελέγχου και διαχείρισης (server) του εν λόγω λογισμικού. Οπως εξακριβώθηκε, ο προαναφερόμενος αλλοδαπός τυγχάνει διευθυντής της εταιρείας με την επωνυμία ………, τσέχικων συμφερόντων, η οποία εδρεύει στην Τσεχία και δραστηριοποιείται σε παροχή εξοπλισμού παιχνιομηχανημάτων και διαδικτυακών (online) τυχερών παιχνιδιών, ενώ τυγχάνει μη αδειοδοτημένη στο μητρώο προμηθευτών της ΕΕΕΠ».

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στις επόμενες παραγράφους της δικογραφίας περιγράφονται οι συνεργασίες του 55χρονου Πατρινού με τεχνικούς και καταστηματάρχες της Αττικής, όπου προκύπτει ότι ήταν μεγάλος ο αριθμός των καταστημάτων όπου είχε εγκατασταθεί και λειτουργούσε η παράνομη διαδικτυακή πλατφόρμα του προφυλακισμένου Πατρινού.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ

Στο μεταξύ, είναι τόσο πολυπλόκαμο το κύκλωμα της παρανομίας, ώστε ήταν αδύνατο, όταν έγινε η «επιχείρηση» της εξάρθρωσής του, να εντοπιστούν και να προσαχθούν όλοι στις διωκτικές αρχές.

Από την Οικονομική Αστυνομία, όπως ήταν ευνόητο, δόθηκε προτεραιότητα στην αποκάλυψη των «εγκεφάλων» της εγκληματικής οργάνωσης, όπως και συνέβη τελικά.

Ηδη 7 άτομα, ανάμεσά τους και ο 55χρονος Πατρινός, που φέρονται ότι ήταν τα ηγετικά στελέχη, έχουν προφυλακιστεί. Οι έρευνες, ωστόσο, συνεχίζονται για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση δεκάδων ακόμη ατόμων, που συμμετείχαν με διάφορες ιδιότητες στην «πυραμίδα» του οργανωμένου εγκλήματος. Πρόκειται για καταστηματάρχες, τεχνικούς, εισπράκτορες αλλά και αφανείς εκμεταλλευτές καταστημάτων.

Οπως προκύπτει από τη δικογραφία, αναφερόμαστε σε ολόκληρη «στρατιά» Ελλήνων και αλλοδαπών. Ειδικότερα, αναζητούνται δεκάδες Ελληνες, όπως και δεκάδες άλλα άτομα από Τσεχία, Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία, Ρωσία Πολωνία, Γεωργία, Ουκρανία, Ουγγαρία ακόμα και από το Μπαγκλαντές και τις Φιλιππίνες!

Κατάστημα στην πλατεία Ομονοίας

Λεπτομερής μνεία γίνεται στη δικογραφία για κατάστημα στην Πάτρα, επί της πλατείας Ομονοίας. Επακριβώς τονίζεται: «Τουλάχιστον από 1/11/2021 έως 16/2/2025 λειτουργούσε κατάστημα με τελευταίο ιδιοκτήτη τον……, ο οποίος υπεκμίσθωσε το εν λόγω κατάστημα από την εταιρεία με επωνυμία…., με έναρξη την 10/8/2021.

Στο κατάστημα αυτό διεξάγονταν παράνομα τυχερά παίγνια, με την εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τη λειτουργία σε αυτούς λογισμικού προγράμματος ή λογισμικών προγραμμάτων που ενδεχομένως διαχειριζόταν ο κατηγορούμενος ……., με τον …… (55χρονο Πατρινό), δίχως να αποκλείεται ότι χρησιμοποιούταν και επιπλέον λογισμικά προγράμματα άλλων διαχειριστών παρόμοιων διαδικτυακών πλατφορμών τυχερών παιγνίων».

Να σημειωθεί πως, ο σημερινός ιδιοκτήτης του καταστήματος με δήλωσή του, έχει τονίζει πως ουδεμία σχέση έχει με το κύκλωμα, με την επισήμανση πως, για κάποιο χρόνικο διάστημα το κατάστημα είχε υπενοικιαστεί σε άλλα άτομα από την Αθήνα, περίοδος κατά την οποία η σημερινή ιδιοκτησία δεν έχει καμία ευθύνη για το τι μπορεί να είχε γίνει. Το κατάστημα επανήλθε στην δικαιοδοσία του σημερινού ιδιοκτήτη για να ανοίξει πάλι προσεχώς, ο οποίος σημειώνει ότι έχει νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα και συνεργαζεται με νόμιμες εταιρίες. Έχει τονίσει συγκεκριμένα ο σημερινός ιδιοκτήτης:

«Το κατάστημα στην πλατεία Ομονοίας ουδεμία σχέση έχει με τον παράνομο τζόγο. Το κατάστημα λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι και σήμερα, με ένα κενό από τον Οκτώβριο του 2024 και για έξι μήνες όταν επινοικιάστηκε σε εταιρεία της Αθήνας, με σκοπό αν υπήρχε βιωσιμότητα, να αγοραστεί από αυτήν, κάτι που δεν προχώρησε λόγω της επανάχρησης και επανήλθε τον Ιούλιο του 2025 στην εταιρεία μας, που λειτουργούσε από το 2021 και εκμεταλλεύεται συγκεκριμένα προϊόντα μέχρι σήμερα. Είναι κατάστημα – ίδρυμα πληρωμών, μεταφοράς χρημάτων, εκδόσεων καρτών και συμβεβλημένο με 3 εταιρείες για τα παραπάνω προϊόντα. Επίσης για όλα αυτά έχει την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, έχει άδεια από την ΕΕΕΠ παιγνίων του υπουργείου σαν affiliate και είναι συμβεβλημένη με τρεις νόμιμες στην Ελλάδα διαδικτυακές εταιρείες, λειτουργώντας ως συνεργάτης. Επίσης είναι και ίντερνετ καφέ με όλες της άδειες. Η δικογραφία της αστυνομίας αφορά τον Μάρτιο του 2025 όταν το κατάστημα ήταν επινοικιασμένο σε Αθηναίο επιχειρηματία και δεν είχε καμία σχέση η εταιρεία μας. Μέχρι σήμερα η εταιρεία μας έχει υποστεί ελέγχους από της αρχές και ουδέποτε είχε πρόβλημα και πρόσφατη ήταν τον Ιούλιο του 2025 και δεν έχει πρόβλημα όσον αφορά την λειτουργία του καταστήματος»

Ο 68ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Μια δεκάδα τουλάχιστον είναι τα άτομα που αναφέρονται στη δικογραφία τα οποία λειτουργούσαν καταστήματα με «φρουτάκια», έλκοντας την καταγωγή τους από την Αιτωλοακαρνανία. Ιδιαίτερα αναφορά γίνεται στη δράση ενός 68χρονου από το Αγρίνιο, που κατατάσσεται στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τα οποία κινούνταν στην «ανώτερη βαθμίδα της».

Τα άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα από τον γειτονικό νομό είχαν «ενδιάμεση ή χαμηλή» συμμετοχή και κάποια από αυτά που κατάγονται από την Νεάπολη, το Αρχοντοχώρι και το Πατιόπουλο, δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα.

Πώς «πέφτει κατσαβίδι» στα φρουτάκια

Tα νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση της αποκαλούμενης «Ομοσπονδίας» κουλοχέρηδων και φέρνει στη δημοσιότητα η «Π», ρίχνουν φως στον τρόπο λειτουργίας των παράνομων παιχνιδιών, αλλά και στους μηχανισμούς που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την επιρροή των παικτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 55χρονος από την Πάτρα, ο οποίος φέρεται να είχε κομβικό ρόλο ως διαχειριστής λογισμικού, είχε τη δυνατότητα να

παρεμβαίνει σε κρίσιμες παραμέτρους των παιχνιδιών. Στην αργκό των παικτών η δυνατότητα παρέμβασης ονομάζεται «κατσαβίδιασμα» και συνήθως ακούγεται όταν κάποιος για παρατεταμένο διάστημα δεν έχει επιστροφές ή μεγάλο κέρδος.

Ειδικότερα, ο 55χρονος φέρεται να μπορούσε να επηρεάζει το λεγόμενο RTP (Return to Player – επιστροφή στον παίκτη), δηλαδή το ποσοστό των χρημάτων που επιστρέφεται στους παίκτες σε βάθος χρόνου. Σε ένα νόμιμο περιβάλλον, ένα παιχνίδι με RTP 96% σημαίνει ότι, θεωρητικά, επιστρέφονται 96 ευρώ για κάθε 100 ευρώ που παίζονται συνολικά. Ωστόσο, η αλλοίωση αυτού του ποσοστού μπορεί να μεταβάλει δραστικά τις πιθανότητες κέρδους και να αυξήσει τις ζημιές για τον παίκτη.

Παράλληλα, στη δικογραφία γίνεται αναφορά και στη δυνατότητα ρύθμισης της διακύμανσης (volatility), δηλαδή της συχνότητας και του μεγέθους των κερδών.

Μέσω αυτής της παραμέτρου, ένα παιχνίδι μπορεί να εμφανίζει πιο συχνά μικρές νίκες ή, αντίθετα, σπανιότερες αλλά μεγαλύτερες αποδόσεις. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τεχνητή αύξηση της εμφάνισης bonus γύρων ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν για να δημιουργείται στους παίκτες η ψευδαίσθηση επικείμενου μεγάλου κέρδους, το οποίο όμως δεν ερχόταν και λειτουργούσε απλώς ως δόλωμα για να συνεχίσει τις προσπάθειες ο παίκτης.

Η κατανόηση των εννοιών RTP και διακύμανσης είναι κρίσιμη, καθώς αποτελούν βασικούς δείκτες της λειτουργίας κάθε παιχνιδιού.

Στα νόμιμα καζίνο, οι παράμετροι αυτοί καθορίζονται από πιστοποιημένους αλγορίθμους και ελέγχονται ναπό ανεξάρτητες αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η προστασία των παικτών.

