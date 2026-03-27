Κυκλώνας στην Αυστραλία «πάγωσε» το 15% των εξαγωγών – Στα ύψη οι τιμές λόγω Μέσης Ανατολής

27 Μαρ. 2026 9:09
Pelop News

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς ο τροπικός κυκλώνας «Ναρέλ» σαρώνει τις δυτικές ακτές της Αυστραλίας, προκαλώντας τη διακοπή λειτουργίας στις τρεις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της χώρας.

Μετά τις μονάδες Gorgon και Wheatstone του κολοσσού Chevron, οι οποίες τέθηκαν εκτός λειτουργίας το απόγευμα της Πέμπτης, σήμερα Παρασκευή (27/03) η Woodside Energy ανακοίνωσε την αναστολή παραγωγής και στην εγκατάσταση Karratha.

Οι τρεις αυτές μονάδες εισφέρουν συνολικά πάνω από το 15% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG. Μόνο οι δύο μονάδες της Chevron καλύπτουν το 5% της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Γεωπολιτική «ασφυξία» και εκτόξευση τιμών

Το φυσικό φαινόμενο έρχεται στη χειρότερη δυνατή συγκυρία, καθώς ο εφοδιασμός πλήττεται ήδη από τη σφοδρή σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει de facto κλειστό, αναγκάζοντας τα δεξαμενόπλοια από το Κατάρ (δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως) να αποφεύγουν την περιοχή, περιορίζοντας δραστικά τις παραδόσεις.

Στην Ασία, οι τιμές του LNG έχουν ήδη υπερδιπλασιαστεί από τις 28 Φεβρουαρίου, ημερομηνία έναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η ταυτόχρονη απώλεια της αυστραλιανής παραγωγής λόγω του κυκλώνα αναμένεται να ασκήσει περαιτέρω ανοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές, εντείνοντας την ενεργειακή ανασφάλεια σε παγκόσμια κλίμακα.

