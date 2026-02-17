Κύπελλο Ελλάδος: Άνετα ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ – Προκρίθηκε στα ημιτελικά

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 17.00 Θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός και Μαρούσι Chery.

17 Φεβ. 2026 22:20
Pelop News

Ο Ολυμπιακός νίκησε 81-67 την ΑΕΚ στον δεύτερο προημιτελικό του Allwyn Final 8 στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο και το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών έκλεισε: Την Πέμπτη19 Φεβρουαρίου στις 17.00 Θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός και Μαρούσι Chery.

Η Ένωση πάτησε στο παρκέ με πολλά προβλήματα και απουσίες και με μόλις εννέα παίκτες διαθέσιμους, αλλά κατάφερε να πάρει ένα μικρό προβάδισμα με 8-4 (3’30”) με τον Μπάρτλεϊ να σημειώνει έξι πόντους. Οι “ερυθρόλευκοι” απάντησαν άμεσα για το 17-8 (8′). Ο Μπάρτλεϊ ήταν αυτός που επέστρεψε και έδωσε τέλος στο σερί του Ολυμπιακού (17-10, 9′) με το τρίποντο του Παπανικολάου να στέλνει την διαφορά στο +13 (23-10).

Ο Ολυμπιακός συνέχισε με την ίδια “ταχύτητα” και χρησιμοποιώντας τις λύσεις που είχε στη διάθεσή του για να φτάσει σε double score και στο 32-16 (14’20”) και στη συνέχεια να σπάσει το φράγμα των 20 πόντων (39-18, 17’25”) με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται 46-24.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντεπιτεθεί για να φτάσει με τον Μπράουν στο 56-40 (26’45”), αλλά οι Πειραιώτες απάντησαν γρήγορα με τον Βεζένκοβ να οδηγεί στο 63-40 (28′). Συνεχόμενοι πόντοι από τον Χαραλαμπόπουλο διαμόρφωσαν το 63-45 (29′) με τον Νάναλι να γράφει το 63-49 με… τετράποντο σχετόν με τη λήξη της τρίτης περιόδου. Ο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε ως το τέλος της αναμέτρησης, η οποία ολοκληρώθηκε με το τελικό 81-67.

Διαιτητές: Παπαπέτρου-Καρπάνος-Χριστινάκης/stand by Σκανδαλάκης (Πετράκης)

Δεκάλεπτα: 23-12, 46-24, 63-49, 81-67

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1), Νιλικίνα, Γουόρντ 8 (1), Λαρεντζάκης 3 (1), Βεζένκοβ 16 (2), Παπανικολάου 6, Νετζήπογλου 2, Πίτερς 14 (3), Μιλουτίνοβ 10, Τζόουνς 6, Φουρνιέ 9 (2)

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 10, Σκορδίλης 2, Μπράουν 7 (1), Φίζελ 5, Αρσενόπουλος 6 (1), Πετσάρσκι, Νάναλι 13 (4), Μπάρτλεϊ 15 (1), Χαραλαμπόπουλος 7 (1)

