Κύπελλο Ερασιτεχνών: Ημερομηνία – έκπληξη για τους ημιτελικούς

Το παιχνίδι Ατρόμητος – Νίκη Προαστείου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τετάρτη 11/3

10 Μαρ. 2026 16:43
Pelop News

Την Τετάρτη 25/3 θα διεξαχθούν πιθανότατα οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.

Πρόκειται για τα παιχνίδια Πάτραι – Παναιγιάλειος και Ατρόμητος/Νίκη – Θύελλα Πατρών, τα οποία η ΕΠΣ Αχαΐας κάνει σκέψεις να τα ορίσει τη συγκεκριμένη ημέρα που είναι αργία σε ώρες που ακόμα δεν έχει αποφασίσει.

Το παιχνίδι Ατρόμητος – Νίκη Προαστείου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τετάρτη 11/3 (γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.00) με διαιτητή από άλλη Ενωση.

