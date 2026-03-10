Κύπελλο Ερασιτεχνών: Ημερομηνία – έκπληξη για τους ημιτελικούς
Το παιχνίδι Ατρόμητος – Νίκη Προαστείου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τετάρτη 11/3
Την Τετάρτη 25/3 θα διεξαχθούν πιθανότατα οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.
Πρόκειται για τα παιχνίδια Πάτραι – Παναιγιάλειος και Ατρόμητος/Νίκη – Θύελλα Πατρών, τα οποία η ΕΠΣ Αχαΐας κάνει σκέψεις να τα ορίσει τη συγκεκριμένη ημέρα που είναι αργία σε ώρες που ακόμα δεν έχει αποφασίσει.
Το παιχνίδι Ατρόμητος – Νίκη Προαστείου είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τετάρτη 11/3 (γηπ. Ζαρουχλεΐκων, 18.00) με διαιτητή από άλλη Ενωση.
