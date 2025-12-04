Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των «32»

Εναρξη την Τετάρτη 10 του μηνός, λήξη την Τρίτη 7 Ιανουαρίου

Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των «32»
04 Δεκ. 2025
Ανακοινώθηκε από την ΕΠΣ Αχαΐας το πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των «32» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών. Συνοπτικά: 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12

Γηπ. Ροϊτίκων, 14.30: Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αστέρας Τέμενης.
Γηπ. Σαραβαλίου (Κ. Ζάρρας), 18.00: Αχαιός Σαραβαλίου – Αιγείρας/Ακράτας ΑΕ.
Γηπ. Νίκης Προαστίου, 18.30: Κεραυνός Αγίου Βασιλείου – Ζαβλάνι.
Γηπ. ΕΠΣΑ (Α. Κάνιστρας), 20.00: Αρόη ΑΕ – Ηρακλής Πατρών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12

Γηπ. Χαλανδρίτσας, 14.30: Φαραικός – Δάφνη Πατρών.
Γηπ. Ροϊτίκων, 14.30: Διαγόρας Βραχνεΐκων – Πανμοβριακός Ριόλου.
Γηπ. Νιφορεΐκων, 14.30: Δόξα Νιφορεΐκων – Δόξα Παραλίας.
Γηπ. Καμαρών, 14.30: Αχιλλέας Καμαρών – Πήγασος Μπεγουλακίου.
Γηπ. Σαραβαλίου (Κ. Ζάρρας), 18.00: Δίας Σαραβαλίου – Άρης Πατρών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12

Γηπ. Ροϊτίκων, 14.30: Αστέρας Μιντιλογλίου – Θύελλα Πατρών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/1

Γηπ. Λάππα, 14.30: Εθνικός Σαγεΐκων – Παναιγιάλειος.

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/1

Γηπ. Πλαστήρα, 14.30: Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου – Πάτραι ΑΠΣ.
Γηπ. Δημ. Κ. Αχαΐας, 14.30: Αχαϊκή – Εθνικός Πολύτεκνος.
Γηπ. Νίκης Προαστείου, 15.00: Νίκη Προαστείου – Απόλλων Εγλυκάδος.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/1

Γηπ. Νίκης Προαστείου, 18.00: Δαβουρλής Κ.92 – Παναχαϊκή ΓΕ Πατρών.

ΤΡΙΤΗ 7/1

Γηπ. Λιμνοχωρίου, 14.30: Λιμνοχώρι – Ατρόμητος Πατρών.

