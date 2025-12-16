Κυψέλη: Κακουργηματική δίωξη στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Σε βάρος της ανήλικης ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα (κακουργήματα) και οπλοχρησία.

Κυψέλη: Κακουργηματική δίωξη στη 16χρονη που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της
16 Δεκ. 2025 16:33
Pelop News

Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της 16χρονης που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης προχώρησε σήμερα η εισαγγελία ανηλίκων.

Ειδικότερα, σε βάρος της ανήλικης ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία μέσα σε σχολικό συγκρότημα (κακουργήματα) και οπλοχρησία.

Η κατηγορούμενη αναμένεται να οδηγηθεί σε ανακριτή ανηλίκων για να απολογηθεί. Έχει τι δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει προθεσμία.

Προκαταρκτική εξέταση από το υπουργείο Παιδείας
Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας έκανε γνωστό ότι προχωρά στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού τραυματισμού μαθήτριας από συμμαθήτριά της σε σχολείο στην Κυψέλη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες και να διαπιστωθούν τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες όλων των εμπλεκομένων.

Σε ό,τι αφορά τη μαθήτρια που φέρεται να έχει τελέσει την αποδιδόμενη σε αυτή πράξη, το υπουργείο τονίζει πως δεν δύναται να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο ή ενέργεια, πριν την κρίση των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

«Το υπουργείο Παιδείας, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του, έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία παιδαγωγικά και υποστηρικτικά μέτρα, με στόχο την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί παραμένουν σε συνεχή επαφή με τους μαθητές και τις μαθήτριες, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:47 «Ούτε τα μισά δεν ισχύουν» υποστηρίζει η 55χρονη που φέρεται να βίαζε τον γιο της οικιακής της βοηθού
18:45 Η παράνομη διακίνηση μεταναστών παραμένει πρόβλημα για την ΕΕ
18:33 Κατρίνης: Δίωξη για τρία πλημμελήματα στον 16χρονο γιο του
18:30 Πάτρα: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πλατεία Γεωργίου – Πότε θα γίνουν έργα
18:23 Τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου – Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής delivery
18:15 ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
18:12 Στο Ηράκλειο ημίγυμνος άνδρας κυνηγούσε σε σούπερ μάρκετ υπαλλήλους και πελάτες με μαχαίρι!
18:01 Τουρκία: Νέες ποινές για το στοιχηματικό σκάνδαλο σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές!
18:00 Αχαΐα: Τα 850 ευρώ των γραφείων και η σιωπή Κουνάβη
17:48 «Τα χέρια στο ταμπλό ο συνοδηγός» η στιγμή της σύλληψης του γιου του Μιχάλη Κατρίνη, ΒΙΝΤΕΟ
17:38 Στη Ρωσία καταρρέουν οι ροές και οι τιμές του πετρελαίου
17:34 Πάτρα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παναγιώτη Ζέρβα ΦΩΤΟ
17:27 Από την Πάτρα και την Παναχαϊκή στην Εθνική για το Ευρωπαϊκό
17:14 Κατάπιε νάιλον σακούλα με ναρκωτικά και πέθανε!
17:10 Δυτική Ελλάδα: 371 εκατ. ευρώ το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 της Περιφέρειας – 2ο μεγαλύτερο στη χώρα
17:04 «Πρέπει να την πάω σε ψυχολόγο. Χρειάζεται βοήθεια» αποκαλυπτική η μητέρα της 16χρονης
16:59 Πάτρα: Γιορτινοί ρυθμοί σε κρεοπωλεία και ζαχαροπλαστεία – Σταθερές τιμές, πρόβλημα η ευλογιά
16:51 Περιφερειακό πρωτάθλημα πινγκ-πονγκ: Ολα τα αποτελέσματα, οι πρωταθλητές και οι προκρίσεις
16:49 Ζωγράφου: Συνελήφθη 47χρονος που έκλεψε ηλεκτρονικό εξοπλισμό από κτίριο του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη
16:43 Βρούτσης: “Αύξηση 21,21% στη χρηματοδότηση από το Στοίχημα– Δωρεάν τα ΕΑΚ για όλες τις Εθνικές Ομάδες”
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ