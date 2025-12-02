Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχαμάντ Σινό – Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Εξαφάνιση 13χρονου αγοριού από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κυψέλη έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε άμεσα τα στοιχεία του, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ζωή του μπορεί να κινδυνεύει.

Κυψέλη: Συναγερμός για την εξαφάνιση του 13χρονου Μοχαμάντ Σινό - Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
02 Δεκ. 2025 14:28
Pelop News

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί η εξαφάνιση του 13χρονου Μοχαμάντ Σινό από τη Συρία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης από δομή φιλοξενίας στην Κυψέλη. Οι αρχές και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνουν έκκληση για κάθε διαθέσιμη πληροφορία, ενεργοποιώντας Missing Alert.

Ο Μοχαμάντ Σινό, 13 ετών, εξαφανίστηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 07:00 το πρωί από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κυψέλη. Η οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για το περιστατικό και δημοσιοποίησε άμεσα τα στοιχεία του ανηλίκου, επισημαίνοντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή του.

Ο 13χρονος έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατης σωματικής διάπλασης, με καστανά μαλλιά και μάτια. Την ώρα της εξαφάνισης φορούσε μπλε-κόκκινη καρό ζακέτα και μαύρη φόρμα.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε, μπορεί να επικοινωνήσει 24 ώρες το 24ωρο με τη «Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα, ή μέσω του Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την υπόθεση.

