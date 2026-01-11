Κυρ. Βελόπουλος: Ο επικίνδυνος πρωθυπουργός οφείλει τώρα να παραιτηθεί για να σωθεί η Ελλάδα

Δριμύτατη επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή μέρος της ανάρτησης του Πρωθυπουργού το πρωί: «Ένας πρωθυπουργός σε πανικό, ο οποίος στην ίδια ανάρτηση υπερασπίζεται ταυτόχρονα το «δίκαιο του Τραμπ» για τη Βενεζουέλα και το «Διεθνές Δίκαιο» για την Γροιλανδία, καθίσταται άκρως επικίνδυνος για τα Εθνικά Συμφέροντα.

Την ίδια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έσφιγγε με θέρμη το χέρι του σφαγέα Τζολάνι, δεν ψέλλισε ούτε μια λέξη καταδίκης για τις θηριωδίες των ισλαμοφασιστών στο Χαλέπι ή για τις βρόμικες μεθοδεύσεις των τελευταίων ημερών εις βάρος της Κύπρου.

Ο επικίνδυνος πρωθυπουργός οφείλει τώρα να παραιτηθεί για να σωθεί η Ελλάδα. Για την Ελληνική Λύση, ύψιστη προτεραιότητα είναι το Δίκαιο του Έθνους και όχι το «α λα καρτ δίκαιο» του καταρρέοντος Μητσοτάκη».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



