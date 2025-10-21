Κυριάκος Μητσοτάκης στους Financial Times: «Πέντε κανόνες για μια ρεαλιστική πράσινη μετάβαση»

Στους Financial Times ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταθέτει πέντε βασικούς κανόνες για μια ισορροπημένη και αποτελεσματική πράσινη μετάβαση, επισημαίνοντας ότι η Ε.Ε. οφείλει να κινηθεί με ρεαλισμό, ενότητα και στρατηγική αυτονομία απέναντι στις παγκόσμιες ενεργειακές προκλήσεις.

21 Οκτ. 2025 12:06
«Η Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε σημείο καμπής», γράφει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στους Financial Times, προειδοποιώντας ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα δεν αφήνουν περιθώρια για επιπλέον βάρη στις οικονομίες των κρατών-μελών.

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο στρατηγικό πλαίσιο για τη θέση που επιθυμεί να κατέχει η Ευρώπη στον κόσμο και προτείνει πέντε κανόνες για να γίνει η μετάβαση αποτελεσματικά και με ασφάλεια.

1. Επικέντρωση στην αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιεί ρεαλιστικά τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών που ήδη αποδίδουν, αποφεύγοντας την παράλληλη ανάπτυξη μη ώριμων λύσεων που επιβαρύνουν οικονομικά την αγορά. «Πρέπει να κινηθούμε προσεκτικά και να διασφαλίσουμε ότι οι αριθμοί βγάζουν νόημα», σημειώνει.

2. Ουδετερότητα απέναντι στις τεχνολογίες

Ο πρωθυπουργός προειδοποιεί για ιδεολογικές αγκυλώσεις στην πράσινη μετάβαση: «Δεν μπορούμε να κατανέμουμε κονδύλια με βάση την αίσθηση που έχουμε για κάτι. Πρέπει να επενδύσουμε εκεί όπου οι τεχνολογίες προσφέρουν πραγματικά χαμηλότερες εκπομπές».

Υπενθυμίζει ότι η Ε.Ε. πρέπει να αντιμετωπίζει με ίση προσοχή το φυσικό αέριο, το υδρογόνο και την πυρηνική ενέργεια, χωρίς προκαταλήψεις.

3. Επανεκκίνηση της εσωτερικής αγοράς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει τις μεγάλες αποκλίσεις τιμών ενέργειας μεταξύ των κρατών-μελών, χαρακτηρίζοντας «παραλογισμό» τη συνύπαρξη αρνητικών τιμών σε μία χώρα και τριψήφιων σε άλλη. «Η ενοποίηση της αγοράς δεν υλοποιείται μόνη της, είναι πολιτικό εγχείρημα και πρέπει να το προωθήσουμε στα ανώτερα κλιμάκια», αναφέρει.

4. Καλύτερη διακυβέρνηση της αγοράς ενέργειας

Η πολυπλοκότητα και η αδιαφάνεια στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν κινδύνους για την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. «Πρέπει να επανεκκινήσουμε τη συζήτηση για το πώς ορίζονται οι τιμές, ποιος ελέγχει τις αγορές και πώς αποτρέπεται η χειραγώγησή τους», σημειώνει ο πρωθυπουργός.

5. Η πράσινη μετάβαση δεν είναι αυτοσκοπός

Ο πρωθυπουργός καλεί σε ισορροπία ανάμεσα στην απανθρακοποίηση, την απασχόληση, τη βιομηχανική παραγωγή και τη στρατηγική αυτονομία. «Αν χρειαστεί να αποδεχτούμε κάποιες εκπομπές για μεγαλύτερο διάστημα ώστε να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή ή να σώσουμε βιομηχανίες, ας γίνει με ειλικρίνεια», γράφει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλήγει πως οι πέντε κανόνες αυτοί είναι απλοί, αλλά η σοβαρή εφαρμογή τους μπορεί να αλλάξει ριζικά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Αν δεν κινηθούμε με ρεαλισμό και σχέδιο, κινδυνεύουμε να κερδίσουμε τον αγώνα για την κλιματική ουδετερότητα, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουμε ότι τρέχαμε στον λάθος αγώνα».
