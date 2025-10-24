Κυριάκος Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση έσπειρε διχασμό και τώρα φοβάται τις θύελλες που έρχονται»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διχάζει συνειδητά τους Έλληνες, υποστηρίζοντας πως «έσπειρε ανέμους και τώρα φοβάται τις θύελλες που έρχονται».

«Η κυβέρνηση που έκανε τα πάντα για να διχάσει τους Έλληνες, τώρα πανικόβλητη, επειδή ακριβώς έσπειρε ανέμους, φοβάται τις θύελλες που έρχονται», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας αιχμές για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από το κλίμα έντασης.

Ο κ. Βελόπουλος διερωτήθηκε: «Υπάρχει όμως κάποιος Έλληνας που δεν πιστεύει ότι ο διχασμός έγινε με σχέδιο, ώστε να επιφέρει αναταραχή, προκειμένου να επιβληθούν νέες αυταρχικές επιλογές;».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κατάφερε το ακατόρθωτο, δηλαδή να μετατρέψει τις εθνικές εορτές και παρελάσεις -σύμβολα ενότητας- σε αφορμές για διχασμό.

«Οι απαντήσεις κρύβονται μόνο στο μυαλό του πρωθυπουργού που πέτυχε το ακατόρθωτο: Οι εθνικές εορτές και παρελάσεις που είναι για την ομοψυχία των Ελλήνων, να γίνουν αντικείμενο διχασμού», σημείωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, καταλήγοντας ότι «έχουμε δυστυχώς μία κυβέρνηση καθαρά διχαστική και επικίνδυνη».

