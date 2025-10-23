Κυριαρχία των αλγορίθμων

Ζούμε στην εποχή όπου η πληροφορία δεν μας υπηρετεί — μας διαμορφώνει.

Οι αλγόριθμοι των κυρίαρχων ψηφιακών πλατφορμών δεν είναι πια ουδέτερα εργαλεία· αποτελούν αόρατους ρυθμιστές της σκέψης, της προσοχής και των συναισθημάτων μας.

Μελετούν τις αδυναμίες μας, τα αντανακλαστικά φόβου, θυμού ή ευχαρίστησης, και μας καθοδηγούν σε έναν κόσμο σχεδιασμένο για εξάρτηση.

H ελευθερία επιλογής αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της επιλογής. Δεν σκεφτόμαστε, σκέφτονται άλλοι για εμάς, με βάση δεδομένα που τους δίνουμε εμείς οι ίδιοι.

Η προειδοποίηση του Γιώργου Παπανδρέου στη χθεσινή ημερίδα με την ΕΣΗΕΠΗΝ είναι μια προειδοποίηση για το παρόν και το μέλλον.
