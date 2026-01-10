ΚΥΣΕΑ: Οι αποφάσεις για την παράταση της θητείας των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας
Παράλληλα αποφασίστηκε η παράταση της θητείας του αρχηγού της ΕΛΑΣ, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια
Υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συνεδρίασε σήμερα (10/1/2026)το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).
Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις, ανατροπή σε ισχυρισμούς και «σκοτεινά» σημεία
Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.
Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.
