Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις, ανατροπή σε ισχυρισμούς και «σκοτεινά» σημεία

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανακριτικής διαδικασίας, εκ νέου την πόρτα του γραφείου της Α’ Ανακρίτριας Καλαμάτας αναμενόταν να περάσουν σήμερα(10/1/2026) το πρωί, οι δύο 22χρονοι που βρίσκονται προφυλακισμένοι στις φυλακές Ναυπλίου από τις 20 Οκτωβρίου

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις, ανατροπή σε ισχυρισμούς και «σκοτεινά» σημεία
10 Ιαν. 2026 10:48
Pelop News

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις που καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, τρεις μήνες μετά το έγκλημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο, και παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι πέντε κατηγορούμενοι.

Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανακριτικής διαδικασίας, εκ νέου την πόρτα του γραφείου της Α’ Ανακρίτριας Καλαμάτας αναμενόταν να περάσουν σήμερα (10/1/2026) στις 10:30 το πρωί, οι δύο 22χρονοι που βρίσκονται προφυλακισμένοι στις φυλακές Ναυπλίου από τις 20 Οκτωβρίου.

Οι δύο νεαροί ήταν οι πρώτοι από τους συνολικά πέντε, μέχρι στιγμής, συλληφθέντες για τη δολοφονία το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, στο κάμπινγκ «Άμμος». Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να ενημερωθούν για νέες κατηγορίες που τους αποδίδονται και να κληθούν να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες.

Ο «κρίσιμος» ρόλος του 22χρονου Χ.Τ.
Ο πρώτος από τους δύο είναι ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στις Αρχές στις 14 Οκτωβρίου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήταν συνοδηγός στο επίμαχο λευκό σκούτερ, έχοντας θήκη κιθάρας στον ώμο.

Αρχικά είχε ισχυριστεί ότι ήταν συνεργός στη διπλή δολοφονία, αποδίδοντας στον εαυτό του τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, επικαλούμενος σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Παράλληλα, είχε αναλάβει την ευθύνη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας τον Σεπτέμβριο του 2025 έξω από την επιχείρηση «Στάδιον», επίσης ιδιοκτησίας του θύματος.

Ανατροπή στους ισχυρισμούς του
Ο Χ.Τ. είχε κατονομάσει τον φίλο του, τον 22χρονο ελληνοβρετανό Ι.Μ., ως φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν εισήλθε στο κάμπινγκ και ότι διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα.

Ωστόσο, από τη δίμηνη έρευνα της ανακρίτριας και την αξιοποίηση στοιχείων από την έρευνα της αστυνομίας, φαίνεται να προκύπτει ότι ο ίδιος ο Χ.Τ. ήταν εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Όσον αφορά τη διαφυγή του, η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο, μέχρι τα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας την επόμενη μέρα, από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος επίσης βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Κρίσιμα αναπάντητα ερωτήματα και «σκοτεινά» σημεία
Η συμπληρωματική απολογία του 22χρονου θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς επιχειρείται να αποσαφηνιστούν βασικά ερωτήματα:
– ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε και που βρίσκεται
– ποιο ήταν το «έμπειρο χέρι» που εκτέλεσε εν ψυχρώ τα δύο θύματα με πέντε σφαίρες
– πού βρίσκεται το λευκό σκούτερ
– και πού κατέληξε η θήκη της κιθάρας, που μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί

Σημειώνεται ότι ο Χ.Τ. εκπροσωπείται πλέον από τον δικηγόρο Νικόλαο Αλετρά, έχοντας αντικαταστήσει τον αρχικό του συνήγορο κ. Λυκούδη

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο 22χρονος ελληνοβρετανός Ι.Μ., είχε από την πρώτη στιγμή αρνηθεί την κατηγορία του φυσικού αυτουργού, καταδεικνύοντας τον φίλο του Χ.Τ. ως το πρόσωπο που εισήλθε στο κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η ανακρίτρια φέρεται πλέον να του αποδίδει ρόλο συνεργού, όπως και ο ίδιος είχε υποστηρίξει εξαρχής.

Οι δύο 22χρονοι μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, έπειτα από τη μεταγωγή τους από τις φυλακές Ναυπλίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:12 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: Το νέο φορμάτ και ο στόχος της Ελλάδας
11:00 Πάτρα-Δίκη για τον θάνατο Μπασιλάρη: Ένας μέσα, τρεις ελεύθεροι
10:48 Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις, ανατροπή σε ισχυρισμούς και «σκοτεινά» σημεία
10:36 Που θα δείτε Ατρόμητος-Ολυμπιακός, Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ, Άρης-Ηρακλής και Copa Africa
10:24 Δεμένα πλοία στον Πειραιά: Δεν υπάρχει επίσημο απαγορευτικό απόπλου
10:12 Εύβοια: Έκρηξη σε υποσταθμό ΔΕΔΔΗΕ και εκτεταμένη διακοπή ρεύματος στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου
10:00 Πάτρα: 114 μαθητές στοιβάζονται και οι χώροι ρημάζουν
9:50 Τροχαίο με εγκατάλειψη στο Αίγιο, γυναίκα τραυματίας, νεκρό το σκυλάκι της
9:41 Ιράν: Επικρατεί χάος από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, στους 62 οι νεκροί, η Τεχεράνη και άλλες πόλεις στις φλόγες! ΒΙΝΤΕΟ
9:31 Η Κύπρος στο στόχαστρο
9:24 Αγρότες: Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
9:11 Καιρός: Η Ελλάδα μπαίνει στο «ψυγείο», μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας
23:59 Αυτός είναι ο τρόπος για να ρίξετε την κοιλιά σας, τι να βάλετε στο πιάτο σας για χορταστικά γεύματα
23:39 Σε χειμέριο λήθαργο έπεσαν οι αρκούδες του Αρκτούρου στο Νυμφαίο
23:23 «Θα χαλάσεις τα μάτια σου, μη διαβάζεις στο σκοτάδι», τι ισχύει, μύθοι και πραγματικότητα
23:00 Washington Post: Το μεγάλο παρασκήνιο της σύλληψης Μαδούρο
22:50 Τσιτσιπάς: Προσγειώθηκε στην Αδελαΐδα και έκλεψε την παράσταση με την λεοπάρ φόρμα του, ΒΙΝΤΕΟ
22:41 Η κακοκαιρία σαρώνει την Ευρώπη! Χιονοκαταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και πολικές θερμοκρασίες, -20 στη Γερμανία
22:30 Αυτοκίνητο καρφώνεται σε κολόνα πάνω στη γραμμή του τραμ στη Νέα Σμύρνη, τρομερές εικόνες!
22:21 Η μεγάλη κλήρωση Eurojackpot για τα 17 εκατομμύρια!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ