Κυβέρνηση κατά ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το μόνο πλέγμα αδιαφάνειας είναι το δικό σας» – Αντεπίθεση με έγγραφα και ονόματα

Σε πολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης εξελίσσεται η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με κυβερνητικές πηγές να εξαπολύουν πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να παρουσιάσει ως «γαλάζιο σκάνδαλο» μια υπόθεση που, όπως λένε, γεννήθηκε και αναπτύχθηκε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «δεν έχει προκύψει ούτε ένα στοιχείο που να αποδεικνύει παράνομες πράξεις ή ποινικά αδικήματα εκ μέρους της ΝΔ», ενώ τονίζουν πως η Εξεταστική Επιτροπή «ανέδειξε αντιφάσεις και αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο ενός πολιτικού σχεδίου σπίλωσης».

Οι κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «δήθεν σκάνδαλο», επιμένοντας ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργεί με διαφάνεια και πως η μόνη περίοδος αδιαφάνειας αφορά τη σχέση του οργανισμού με εταιρείες που συνδέονται με το ΠΑΣΟΚ.

«Εταιρείες του ΠΑΣΟΚ δραστηριοποιούνταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ», αναφέρουν, υπογραμμίζοντας ότι όταν ο Μάκης Βορίδης ανέλαβε το υπουργείο, επιχείρησε να ανοίξει τη διαδικασία σε περισσότερους παρόχους, γεγονός που –όπως σημειώνουν– η αντιπολίτευση επιχειρεί να παρουσιάσει ως «παράβαση καθήκοντος».

Η κυβέρνηση απορρίπτει ως ανυπόστατους τους ισχυρισμούς της πρώην υπαλλήλου Παρασκευής Τυχεροπούλου, σύμφωνα με τους οποίους υπήρξαν «πιέσεις για δεσμευμένα ΑΦΜ». «Αποδείχθηκε ότι οι “πιέσεις” αφορούσαν αποκλειστικά την υποχρέωσή της να ολοκληρώσει ελέγχους για τους οποίους ήταν υπεύθυνη», σημειώνουν, προσθέτοντας πως «κανείς δεν της ζήτησε να αποδεσμεύσει ΑΦΜ ή λογαριασμούς».

Αναφερόμενοι στον Γρηγόρη Βάρρα, οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι επιχείρησε «να αντιστρέψει την πραγματικότητα», καθώς κατηγόρησε τον κ. Βορίδη για παράβαση καθήκοντος «επειδή έγραψε τη λέξη “συμφωνώ” σε υπηρεσιακό έγγραφο», ενώ –όπως τονίζουν– «το έγγραφο αυτό του το είχε εισηγηθεί ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανάσιος Καπρέλης, εκλεκτός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, σύμφωνα με την κυβερνητική εκδοχή, δεν άσκησε καμία πολιτική πίεση, παρά μόνο έκανε δημόσιες δηλώσεις, χωρίς παρεμβάσεις ή γραπτές εντολές.

«Πράσινες εταιρείες» και διαχρονικές σχέσεις

Η κυβερνητική πλευρά εστιάζει στη σχέση του ΠΑΣΟΚ με τις εταιρείες Cognitera, ΜΕΣΥΝΕΛ, AgroPoint και Αγρογένεσις, οι οποίες –όπως υποστηρίζεται– συνδέονται με την Ένωση Αγρινίου και τον Παναγιώτη Κουτσουπιά, «ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ με θητεία επί Γεννηματά και Ανδρουλάκη».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνεργασία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Neuropublic, η οποία –σύμφωνα με την κυβέρνηση– ξεκίνησε το 2010, επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου, με πολιτική υπογραφή της τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένας Αποστολάκη.

«Ο Μάκης Βορίδης βρήκε τη Neuropublic δέκα χρόνια μέσα στον οργανισμό και, αντί να την ενισχύσει, άνοιξε τη διαδικασία σε περισσότερους παρόχους», σημειώνουν, τονίζοντας πως η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει τη διαφάνεια ως αδίκημα «δείχνει αμηχανία».

«Η αλήθεια βγαίνει στο φως»

Κλείνοντας, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η Εξεταστική Επιτροπή όχι μόνο δεν αποκάλυψε «γαλάζιο σκάνδαλο», αλλά φώτισε το δίκτυο εταιρικών και πολιτικών σχέσεων που, όπως υποστηρίζουν, «διαπερνούσε επί χρόνια τον ΟΠΕΚΕΠΕ και υπονόμευε τη διαφάνεια».

«Το ΠΑΣΟΚ, που σήμερα μιλά για κάθαρση, είναι το κόμμα που καλλιέργησε τις συνθήκες αδιαφάνειας. Όσο κι αν προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα, η αλήθεια βγαίνει στο φως», καταλήγουν.

