Λαμπρός εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στη Δυτική Αχαΐα

Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια τιμήθηκε η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, στέλνοντας μηνύματα ενότητας και πίστης στις αξίες και στα ιδανικά της πατρίδας μας.

Οι εκδηλώσεις, στην έδρα του Δήμου, στην Κάτω Αχαΐα ξεκίνησαν με την καθιερωμένη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού, προεξάρχοντος του Αρχιερατικού Επιτρόπου Δύμης, π. Απόστολου Δημητρόπουλου, παρουσία του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, Άννας Μαστοράκου, του εκπροσώπου της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Φάνη Αδαμόπουλου, των αντιδημάρχων Ηλία Καμπέρου, Βασίλη Καρβουνιάρη, Άγγελου Καραντζά και Νίκου Καραμαλίκη, του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Άγγελου Στεργιόπουλου, της προέδρου της Δ.Κ. Κ. Αχαΐας, Σίας Σπανού Ντεντοπούλου, δημοτικών συμβούλων, εκπροσώπων κομμάτων, φορέων, συλλόγων και Αρχών.

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Ηρώων στην πλατεία Δημοκρατίας, απαγγελία ποιημάτων από μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της Κ. Αχαΐας, η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κ. Αχαΐας, Αγγελική Ντζίφα, κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την παρέλαση των μαθητών των σχολείων της Κάτω Αχαΐας, Δημοτικών, Γυμνασίου και Λυκείων, οχημάτων του Σώματος Εθελοντών Διασωστών Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας, του Πολιτιστικού Συλλόγου «Πάλεια», που καταχειροκροτήθηκαν, ενώ ακολούθησε δεξίωση από τον Δήμο στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη».

Στο μήνυμά του, ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος ανέφερε «το «Όχι» δεν ήταν απλά μία λέξη. Ήταν καρδιά που σφυροκοπούσε το δίκιο, ήταν η πνοή ενός λαού που δεν λύγισε. Κι ήταν η υπόσχεση πως ο κόσμος μπορεί να ξαναγίνει φωτεινός. Κι εμείς σήμερα, μακριά απ’ τα βουνά της Πίνδου, δίνουμε έξω και μέσα μας μάχες, για την ανθρωπιά που κινδυνεύει, για την αγάπη που στερεύει, για την αδελφοσύνη που βάλλεται. Η μεγαλύτερη από όλες, είναι να βρίσκουμε, σαν εκείνους τους προγόνους μας το θάρρος να λέμε το δικό μας «Όχι» σε ό,τι αδικεί τον άνθρωπο, φθείρει τις αξίες του και μικραίνει τη ζωή. Ας κρατήσουμε στην ψυχή μας την πίστη και το θάρρος της γενιάς εκείνης προσθέτοντας τα δικά μας καλά έργα. Με την καθημερινή μας στάση να ψηλώνουμε τα ιδανικά της γενιάς και του έθνους μας».

O Δήμος στις υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες εκπροσωπήθηκε ως εξής: στα Λουσικά από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας, κα Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου, στο Λάππα από τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, κ. Ιωάννη Θανασούλια, στα Σαγαίικα από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικής Στήριξης, κ. Κωνσταντίνο Παπανικολάου, στον Αλισσό από τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Εθελοντισμού, κ. Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο, στο Ριόλο από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Ενέργειας, κ. Κώστα Ταπεινό, στη Λακκόπετρα από τον Αντιδήμαρχο Έργων – Πολεοδομικής και Οικιστικής Ανάπτυξης και Μέριμνας Αδέσποτων Ζώων, κ. Ανδρέα Μπουχέλο, στο Λιμνοχώρι από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ, κ. Γιώργο Παναγιωτόπουλο, στην Καρυά της Δ. Κοινότητας Πετροχωρίου από τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Βεσκούκη, στο Μαζαράκι από τoν Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο και στον Κρίνο από τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Ζαγαρέλο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



