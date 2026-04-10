Ο Πέτρος Λαγούτης και η Μυρτώ Αλικάκη βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά μέσα από τις συγκινητικές εξομολογήσεις των δύο γιων τους, οι οποίοι μίλησαν για πρώτη φορά για το πώς έζησαν το διαζύγιο των γονιών τους και για τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι στάθηκαν απέναντι στην αλλαγή αυτή.

Ο Δημήτρης και ο Γιώργος Λαγούτης, σε κοινή τους συνέντευξη στο περιοδικό OK!, περιέγραψαν ότι, παρά τις δυσκολίες που φέρνει ένας χωρισμός για ένα παιδί, οι γονείς τους κατάφεραν να τους δώσουν ένα πολύ υγιές παράδειγμα με τη στάση τους.

Ο Γιώργος Λαγούτης εξήγησε ότι, επειδή ήταν πολύ μικρός τότε, δεν θυμάται πολλά από εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, όπως είπε, έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη του η συζήτηση που είχαν κάνει μαζί τους οι γονείς τους εκείνη την ημέρα.

«Μας έδειξαν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα»

Όπως ανέφερε, μεγαλώνοντας άρχισε να αντιλαμβάνεται καλύτερα τι είχε συμβεί και να εκτιμά όλο και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο ο Πέτρος Λαγούτης και η Μυρτώ Αλικάκη διαχειρίστηκαν την κατάσταση.

«Η αλήθεια είναι ότι ήμουν μικρός και δεν θυμάμαι πολλά. Μου έχει μείνει βέβαια η κουβέντα που μας έκαναν εκείνη τη μέρα. Δεν έχω κάποιο μέτρο σύγκρισης για το πώς ήμασταν πριν, αλλά μεγαλώνοντας άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερα και εκτίμησα τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την κατάσταση. Μας έδειξαν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, πώς δύο άνθρωποι ενώ αγαπιούνται πολύ, επιλέγουν να χωρίσουν για να προστατεύσουν τη σχέση τους. Μπορεί να μου έλειψαν οι οικογενειακές στιγμές στην καθημερινότητά μου, αλλά στις γιορτές και στα γενέθλια ήμασταν πάντα όλοι μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Λαγούτης παραδέχτηκε πως ο χωρισμός των γονιών του ήταν μια δύσκολη εμπειρία για ένα παιδί, όμως αναγνώρισε ότι και οι δύο στάθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο απέναντι σε αυτή τη μετάβαση.

Όπως είπε, οι γονείς του χώρισαν όταν εκείνος ήταν 8 ετών και ο αδελφός του 5, τονίζοντας πως επρόκειτο για μια δύσκολη στιγμή, που όμως οι δύο ηθοποιοί χειρίστηκαν πολύ σωστά.

Τι λένε ότι πήραν από τους γονείς τους

Στη συνέχεια της συνέντευξης, οι δύο γιοι του Πέτρου Λαγούτη και της Μυρτώς Αλικάκη μίλησαν και για τα στοιχεία που θεωρούν πως έχουν κληρονομήσει από τον πατέρα και τη μητέρα τους.

Ο Γιώργος Λαγούτης ανέφερε ότι σε επίπεδο εμφάνισης και κίνησης πολλοί τού λένε πως μοιάζει περισσότερο στον πατέρα του. Όπως εξήγησε, από τη μητέρα του θεωρεί πως έχει πάρει κυρίως την υπομονή και την ψυχραιμία της.

Όπως είπε, ο πατέρας του είναι πιο βιαστικός χαρακτήρας, ενώ ο ίδιος αισθάνεται ότι μοιάζει περισσότερο στη μητέρα του στον τρόπο που εξετάζει τις καταστάσεις με ηρεμία και καθαρό μυαλό.

Ο Δημήτρης Λαγούτης, από την άλλη, σημείωσε ότι από τη μητέρα του έχει πάρει τη λογική και τον καθαρό τρόπο σκέψης της, ενώ από τον πατέρα του θεωρεί πως έχει κληρονομήσει την υπεραναλυτικότητα και την αγάπη για τη συζήτηση με πιο φιλοσοφική διάθεση.

Μέσα από τα λόγια τους, ο Δημήτρης και ο Γιώργος Λαγούτης δεν μίλησαν μόνο για μια δύσκολη οικογενειακή εμπειρία, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο δύο γονείς μπορούν να παραμείνουν ενωμένοι σε ό,τι αφορά τα παιδιά τους, ακόμη κι όταν οι δρόμοι τους έχουν χωρίσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



