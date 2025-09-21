Λαμία: Αυτοκίνητο έμεινε στον «αέρα» – Ασυνήθιστο τροχαίο το απόγευμα του Σαββάτου ΒΙΝΤΕΟ

Ο οδηγός κινήθηκε ανάποδα στην οδό Αινιάνων και όταν έφτασε στο τέλος της, δεν αντιλήφθηκε τη στροφή, συνεχίζοντας ευθεία. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε κυριολεκτικά στο χείλος του δρόμου, χωρίς όμως να πέσει στον κάτω δρόμο.

21 Σεπ. 2025 10:08
Pelop News

Ένα ασυνήθιστο συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά, όταν οδηγός ανέβηκε ανάποδα την οδό Αινιάνων και το όχημά του κατέληξε να «κρέμεται» στο τέλος του δρόμου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός κινήθηκε ανάποδα στην οδό Αινιάνων και όταν έφτασε στο τέλος της, δεν αντιλήφθηκε τη στροφή, συνεχίζοντας ευθεία. Το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε κυριολεκτικά στο χείλος του δρόμου, χωρίς όμως να πέσει στον κάτω δρόμο.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

@lamiareport.gr Παραλίγο… πτήση στον Άγιο Λουκά ✈️ Όταν δε βρίσκεις να παρκάρεις, αλλά βιάζεσαι! #lr #lamiareport #fyp #news #car ♬ News, news, seriousness, tension(1077866) – Lyrebirds music


Παρά την επικίνδυνη κατάληξη, ο ίδιος στάθηκε τυχερός, καθώς δεν τραυματίστηκε ούτε εκείνος ούτε περαστικοί. Σημειώνεται ότι εκείνη την ώρα υπήρχε αυξημένη κίνηση στην περιοχή, καθώς στον ναό του Αγίου Λουκά τελούνταν γάμος και αρκετός κόσμος βρισκόταν έξω από την εκκλησία.

Ο οδηγός, που δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, δήλωσε ότι βρέθηκε στο σημείο «από αφηρημάδα», χωρίς να καταλάβει πώς κατέληξε να κινείται ανάποδα και να εγκλωβιστεί με το όχημα στο άκρο του δρόμου.

πηγή: lamiareport
