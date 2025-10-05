Λαμία: Άγριο ξύλο με παρέες κοριτσιών στο κέντρο – Έσυραν κοπέλα

Επεισοδιακό ήταν το βράδυ του Σαββάτου (4/10) στη Λαμία, όπου σημειώθηκε συμπλοκή ανηλίκων κοριτσιών, που φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, τουλάχιστον 4 κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια, και κάποια στιγμή τα δύο από αυτά, έσυραν από τα μαλλιά μία κοπέλα, και την έριξαν με δύναμη στο πεζοδρόμιο. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ, και προσήγαγαν τρία κορίτσια, ενώ το τέταρτο τράπηκε σε φυγή. Οι ηλικίες τους είναι από 14 έως 16 ετών.Στο σημείο κλήθηκαν κι οι γονείς τους που εφόσον δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, δε θέλησαν να δοθεί συνέχεια.

Μάλιστα, σύμφωνα με το τοπικό μέσο, το συγκεκριμένο επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων, δεν ήταν το μοναδικό. Είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα, επεισόδιο μεταξύ αγοριών στην πλατεία Διάκου, ενώ στις 22:00’ ακολούθησε ένα ακόμη στα σκαλάκια της πλατείας Ελευθερίας, στο ύψος της οδού Ναυαρίνου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι πρωταγωνιστές των επεισοδίων, εξαφανίστηκαν με την εμφάνιση των μοτοσικλετιστών της ΔΙΑΣ.

