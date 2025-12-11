Λαμία: Διαρρήκτες με θράσος «άνοιξαν» το σπίτι του Άγιου Βασίλη

Ακόμη και τον… Άγιο Βασίλη έβαλαν στο στόχαστρό τους θρασύτατοι διαρρήκτες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το LamiaReport.gr, στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο που έχει στηθεί στην πλατεία Πάρκου της Λαμίας, οι υπεύθυνοι ανακάλυψαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας άγνωστοι διερρηξαν το σπιτάκι του Άγιου Βασίλη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δράστες βρήκαν εύκολο στόχο και αφού έσπασαν το τζάμι του παραθύρου άρπαξαν ότι έφταναν και συγκεκριμένα ένα στρώμα και τις κουβέρτες του αγαπημενου Άγιου των Χριστουγέννων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



