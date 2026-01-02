Λαμία: Εξαφανίστηκε 13χρονος από χώρο φιλοξενίας την Πρωτοχρονιά

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή της Λαμίας, καθώς εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς ο 13χρονος Αθανάσιος Αλέξανδρος.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ανήλικου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αθανάσιος Αλέξανδρος Τ. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,50 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι φόρμα, μαύρη μπλούζα φούτερ, μαύρα αθλητικά παπούτσια και είχε ένα μαύρο τσαντάκι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

