Λαμία: Φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και το έριξε μέσα σε χαντάκι ΒΙΝΤΕΟ

Το τροχαίο κοντά στη Λαμία συνέβη καθώς το αυτοκίνητο φέρεται να παραβίασε το STOP που βρίσκεται στην έξοδο της αερογέφυρας με αποτέλεσμα να το χτυπήσει το φορτηγό και να το παρασύρει μέσα σε ένα χαντάκι.

05 Νοέ. 2025 16:28
Pelop News

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 13:45 το μεσημέρι στον ανατολικό παράδρομο της Ανθήλης έξω από τη Λαμία, με νταλίκα να συγκρούεται με αυτοκίνητο και να το ρίχνει εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το τροχαίο κοντά στη Λαμία συνέβη καθώς το αυτοκίνητο φέρεται να παραβίασε το STOP που βρίσκεται στην έξοδο της αερογέφυρας με αποτέλεσμα να το χτυπήσει το φορτηγό και να το παρασύρει μέσα σε ένα χαντάκι.

Ευτυχώς αυτή δεν είχε νερό για να κινδυνεύσει περαιτέρω η 38χρονη οδηγός του οχήματος Βέλγος υπήκοος, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά και διακοσμήθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας.

 

Στο αυτοκίνητο μαζί με την 38χρονη επέβαινε και ο σκύλος της ο οποίος παραλήφθηκε και αυτός από το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα στελέχη τής πυροσβεστικής υπηρεσίας Λαμίας για τον απεγκλωβισμό της οδηγού και του σκύλου της, καθώς και πληρώματα της Τροχαίας Λαμίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη διευθέτηση της κυκλοφορίας.
