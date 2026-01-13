Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 80χρονου πατέρα του

Ένοχος κρίθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας 53χρονος άνδρας για άσκηση σωματικής βίας στον ηλικιωμένο πατέρα του, μετά από σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο που καταγγέλθηκε από γείτονες.

Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 80χρονου πατέρα του
13 Ιαν. 2026 14:57
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα έναν 80χρονο και δράστη τον 53χρονο γιο του σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (9/1) σε περιοχή της Λαμία, με την υπόθεση να οδηγείται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία για έντονο επεισόδιο, με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να φτάνουν στο σημείο και να εντοπίζουν τον ηλικιωμένο άνδρα σε κατάσταση σύγχυσης και με εμφανή σημάδια στο σώμα του. Ο 80χρονος φέρεται να κατονόμασε τον γιο του ως υπαίτιο του ξυλοδαρμού, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στην απολογία του, ο 53χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και εκείνο το πρωινό βρισκόταν σε έντονη κρίση, σπάζοντας και πετώντας αντικείμενα εκτός της οικίας. Όπως ισχυρίστηκε, τα τραύματα του ηλικιωμένου προκλήθηκαν όταν εκείνος περιπλανήθηκε σε χωράφια της περιοχής, ενώ τόνισε ότι ουδέποτε άσκησε βία σε βάρος του και πως ο πατέρας του χρειάζεται συστηματική ιατρική φροντίδα.

Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη σε βάρος προσώπου που, λόγω ηλικίας, θεωρείται ανίκανο να αντισταθεί. Στον 53χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς μετατροπή της ποινής.

Με την απόφαση του δικαστηρίου, διατάχθηκε η έκτιση έξι μηνών φυλάκισης και η αναστολή του υπολοίπου της ποινής, ενώ δεν χορηγήθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του. Έτσι, ο 53χρονος οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης για την έκτιση της ποινής του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:36 Μαρία Καρυστιανού: Το κόμμα, η 25η Μαρτίου και οι συνειρμοί
16:28 Εξαφανίστηκε 25χρονος από το Μαρούσι: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
16:20 Κύπρος: Διορίστηκε ποινικός ανακριτής για το πολύκροτο βίντεο με τις μίζες στο Προεδρικό
16:12 Στον εξωδικαστικό και τα χρέη προς δήμους – Ρύθμιση ακόμη και με κατασχέσεις σε εξέλιξη
16:04 Πάτρα – Καταγγελία αναγνώστη για την πεζοδρόμηση της Σολωμού: «Επικίνδυνα πεζοδρόμια και αυθαίρετη κοπή δέντρων»
15:56 Τα σχολεία της περιφέρειά μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Συνεργασία για νέες εμπειρίες μάθησης και άθλησης
15:48 Συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών στο Μαξίμου: «Ανοιχτό το πεδίο για ουσιαστικές λύσεις στον πρωτογενή τομέα»
15:44 Ποια θα είναι η αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Σταθερό εικαστικό στίγμα, τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο
15:40 Πάτρα: Αδειες ξανά οι πιάτσες – Γιατί απεργούν τα ταξί
15:32 Το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ ξεκινά τη λειτουργία του
15:24 Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του
15:17 Ημέρα Καριέρας στην Πάτρα – Ευκαιρίες απασχόλησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
15:08 Μεταλλικές Κατασκευές για τον Ενεργειακό Τομέα
15:00 Αχαΐα: Στήριξη με αστερίσκους στο πολιτικό βήμα της Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι πλησιάζουν και ποιοι κρατούν αποστάσεις
14:57 Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 80χρονου πατέρα του
14:46 Στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Στις 15:00 ο διάλογος
14:37 ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ
14:32 Αρβανίτης σε Φαραντούρη: «Οι άνθρωποι φαίνονται στα διαζύγια, όχι στους έρωτες»
14:26 Σε έξαρση η γρίπη στη χώρα – Έκκληση ειδικών για εμβολιασμό και έγκαιρη διάγνωση
14:21 Λοβέρδος μετά την απόφαση για τη Novartis: «Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ