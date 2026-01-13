Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 80χρονου πατέρα του

Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα έναν 80χρονο και δράστη τον 53χρονο γιο του σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (9/1) σε περιοχή της Λαμία, με την υπόθεση να οδηγείται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία για έντονο επεισόδιο, με αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να φτάνουν στο σημείο και να εντοπίζουν τον ηλικιωμένο άνδρα σε κατάσταση σύγχυσης και με εμφανή σημάδια στο σώμα του. Ο 80χρονος φέρεται να κατονόμασε τον γιο του ως υπαίτιο του ξυλοδαρμού, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Στην απολογία του, ο 53χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και εκείνο το πρωινό βρισκόταν σε έντονη κρίση, σπάζοντας και πετώντας αντικείμενα εκτός της οικίας. Όπως ισχυρίστηκε, τα τραύματα του ηλικιωμένου προκλήθηκαν όταν εκείνος περιπλανήθηκε σε χωράφια της περιοχής, ενώ τόνισε ότι ουδέποτε άσκησε βία σε βάρος του και πως ο πατέρας του χρειάζεται συστηματική ιατρική φροντίδα.

Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου και τον έκρινε ένοχο για απλή σωματική βλάβη σε βάρος προσώπου που, λόγω ηλικίας, θεωρείται ανίκανο να αντισταθεί. Στον 53χρονο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς μετατροπή της ποινής.

Με την απόφαση του δικαστηρίου, διατάχθηκε η έκτιση έξι μηνών φυλάκισης και η αναστολή του υπολοίπου της ποινής, ενώ δεν χορηγήθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του. Έτσι, ο 53χρονος οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης για την έκτιση της ποινής του.

