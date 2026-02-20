Λαμία: Στον Ανακριτή ο Βούλγαρος κρατούμενος για τη δολοφονία στις Φυλακές Δομοκού

Στα δικαστήρια της Λαμίας μεταφέρθηκε ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης, ο οποίος κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου, που σημειώθηκε την Κυριακή στις Φυλακές Δομοκού.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχεται την πράξη του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ενήργησε προκειμένου – όπως ισχυρίζεται – να προστατεύσει τόσο τον αρχιφύλακα όσο και τον εαυτό του. Οι ισχυρισμοί του αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, ενώπιον Ανακριτή και Εισαγγελέα πρόκειται να απολογηθεί και ο αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στη δολοφονία του 43χρονου κρατούμενου, η οποία φέρεται να τελέστηκε εντός του αρχιφυλακείου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο σωφρονιστικό κατάστημα, με τη Δικαιοσύνη να καλείται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες και στους ρόλους των εμπλεκομένων.

