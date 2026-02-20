Λαμία: Στον Ανακριτή ο Βούλγαρος κρατούμενος για τη δολοφονία στις Φυλακές Δομοκού

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε ο 38χρονος Βούλγαρος κρατούμενος που κατηγορείται για τη δολοφονία του ισοβίτη Αντώνης Παπαδάτος μέσα στις φυλακές Δομοκού. Στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκε και ο αρχιφύλακας, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια.

Λαμία: Στον Ανακριτή ο Βούλγαρος κρατούμενος για τη δολοφονία στις Φυλακές Δομοκού
20 Φεβ. 2026 11:55
Pelop News

Στα δικαστήρια της Λαμίας μεταφέρθηκε ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης, ο οποίος κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του Έλληνα ισοβίτη Αντώνη Παπαδάτου, που σημειώθηκε την Κυριακή στις Φυλακές Δομοκού.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχεται την πράξη του, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι ενήργησε προκειμένου – όπως ισχυρίζεται – να προστατεύσει τόσο τον αρχιφύλακα όσο και τον εαυτό του. Οι ισχυρισμοί του αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, ενώπιον Ανακριτή και Εισαγγελέα πρόκειται να απολογηθεί και ο αρχιφύλακας των Φυλακών Δομοκού, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στη δολοφονία του 43χρονου κρατούμενου, η οποία φέρεται να τελέστηκε εντός του αρχιφυλακείου.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο σωφρονιστικό κατάστημα, με τη Δικαιοσύνη να καλείται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες και στους ρόλους των εμπλεκομένων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:16 Patras IQ 2026: Στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από τις 27 Φεβρουαρίου
15:08 Σε εξέλιξη η 2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση «DigiWest – Κόμβος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων»
15:03 Αυθεντικές οι φωτογραφίες των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή: Προσύμφωνο για την απόκτηση της συλλογής Χόιερ
15:00 Μεγάλες απώλειες για την εστίαση της Αχαΐας: Βυθίστηκε ο τζίρος στο τέλος της χρονιάς
14:54 Προσωρινή διακοπή υπηρεσιών του gov.gr την Κυριακή λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης συστημάτων
14:51 Τελετή Λήξης και Καύση Καρνάβαλου: Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026
14:49 Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ανώτατο διοικητή του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη – Στο επίκεντρο η συνεισφορά της Ελλάδας στη Συμμαχία
14:42 Ισχυροί άνεμοι έριξαν σταυρό από λάβαρο στη Μητρόπολη – Αναστάτωση έξω από την εξόδιο ακολουθία της Αρβελέρ
14:33 Καθαρά Δευτέρα: Τι πρέπει να προσέξετε για ασφαλές πέταγμα χαρταετού
14:30 Ενέργεια στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης – Επίκαιρη ερώτηση Ανδρουλάκη προς τον πρωθυπουργό
14:24 Το τελευταίο «αντίο» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: «Μια γέφυρα από τον Βύρωνα στο κέντρο του κόσμου»
14:16 Γεωργιάδης για Νίκαια: «Δεν μπορεί το κράτος να υποχωρεί στη βία» – Νέες απαντήσεις για τα επεισόδια στο νοσοκομείο
14:15 Πατρινό Καρναβάλι: Ενισχύσεις δρομολογίων από τη Hellenic Train για το τριήμερο
14:09 Δήλωσε συμμετοχή τώρα: Η Πελοπόννησος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της ποδηλασίας με την διοργάνωση για 4η συνεχόμενη χρονιά του  L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda
14:06 Στο Πεντάγωνο αντιπροσωπεία του Κογκρέσου: Επαφές Δένδια με αιχμή την άμυνα και τη στρατηγική συνεργασία
14:00 Έρευνα: Η Ελλάδα δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός για τους Σέρβους ταξιδιώτες
14:00 Οξείες αντιδράσεις στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό: «Να αναλάβουν τις ευθύνες τους»
13:58 Επίθεση σε 19χρονο στο Ηράκλειο: Συλλήψεις νεαρών – Ανήλικος μεταξύ των κατηγορουμένων
13:50 Κακοκαιρία με «σπασμένη» γραμμή καταιγίδων: Σε εξέλιξη οργανωμένο κύμα αστάθειας σε πολλές περιοχές της χώρας
13:48 Δις ισόβια για τον βιασμό και τη δολοφονία της 11χρονης Βασιλικής – Η ετυμηγορία του ΜΟΔ Πατρών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ