Λάρισα: 15χρονος κατήγγειλε εκβιασμό και επίθεση για 500 ευρώ – Σύλληψη 21χρονου, αναζητείται συνεργός

Σοβαρή υπόθεση εκβιασμού και σωματικής επίθεσης σε βάρος 15χρονου διερευνά η Αστυνομία στη Λάρισα, μετά από καταγγελία του ανήλικου θύματος στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας της πόλης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 15χρονος κατήγγειλε ότι ένας 21χρονος τον απείλησε τηλεφωνικά, απαιτώντας το ποσό των 500 ευρώ και προειδοποιώντας ότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα του προκαλούσαν σοβαρή σωματική βλάβη.

Ο ανήλικος δεν ενέδωσε στις απειλές, ωστόσο το περασμένο Σάββατο φέρεται να δέχθηκε επίθεση από άλλον 21χρονο, ο οποίος του ζήτησε τα χρήματα. Από την επίθεση ο 15χρονος τραυματίστηκε ελαφρά.

Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και του δεύτερου 21χρονου, που φέρεται να προέβη στις απειλές.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίζεται δικογραφία, ενώ η υπόθεση έχει τεθεί στη διάθεση της Εισαγγελίας.

