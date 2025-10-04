Λάρισα: 47χρονη έπαθε καρδιακή ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο

Μοιραία κατέληξε η διακομιδή της στο Κέντρο Υγείας Γόννων

04 Οκτ. 2025 12:00
Τραγικό τέλος είχε για μια 47χρονη γυναίκα από τη Λάρισα η μεταφορά της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Γόννων, έπειτα από αδιαθεσία και έντονους πόνους που παρουσίασε το βράδυ του Σαββάτου.

Συγγενικά της πρόσωπα κάλεσαν άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο έσπευσε από το Κέντρο Υγείας. Ωστόσο, λίγο πριν φτάσει στο σημείο, η γυναίκα υπέστη καρδιακή ανακοπή, με αποτέλεσμα να καταλήξει παρά τις συντονισμένες προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών.

Το χρονικό όπως το έδωσε η 5η ΥΠΕ

Σε ανακοίνωσή του, ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Φώτης Σερέτης, παρέθεσε λεπτομερώς το χρονικό του περιστατικού.

Όπως αναφέρει, στις 23:31 του Σαββάτου (3/10) το ΕΚΑΒ έλαβε την κλήση από το χωριό Αιγάνη, σε απόσταση 35 χιλιομέτρων από τους Γόννους. Στις 23:55 το ασθενοφόρο παρέλαβε τη γυναίκα και στις 00:31 έφθασε στο Κέντρο Υγείας.

Κατά τη διακομιδή, η 47χρονη υπέστη καρδιακή ανακοπή και εισήχθη στα επείγοντα με μυδρίαση και χωρίς σφυγμό. Παρά την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) που εφαρμόστηκε επί 50 λεπτά, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Έρευνα για τα αίτια

Στο Κέντρο Υγείας κλήθηκε η Αστυνομία για την καταγραφή του περιστατικού, ενώ διατάχθηκε νεκροψία και νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου.
