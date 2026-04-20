Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πατίνι στον κόμβο ΑΤΑ – Στο νοσοκομείο ο αναβάτης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη Λάρισα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Το περιστατικό έγινε στον κυκλικό κόμβο ΑΤΑ – 110 Π.Μ., όπου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πατίνι.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο άνδρας που κινούνταν με το πατίνι. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ακολούθησε η παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς οι πρώτες πληροφορίες να προκαλούν ανησυχία για την κατάστασή του.

