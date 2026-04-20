Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πατίνι στον κόμβο ΑΤΑ – Στο νοσοκομείο ο αναβάτης

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας στη Λάρισα, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πατίνι στον κυκλικό κόμβο ΑΤΑ – 110 Π.Μ. Από το συμβάν τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του πατινιού, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

20 Απρ. 2026 11:10
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη Λάρισα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Το περιστατικό έγινε στον κυκλικό κόμβο ΑΤΑ – 110 Π.Μ., όπου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με πατίνι.

Διαβάστε επίσης: Αδιανόητο περιστατικό στη Συγγρού: Άνδρας τρέχει με πατίνι στην αριστερή λωρίδα ΒΙΝΤΕΟ

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο άνδρας που κινούνταν με το πατίνι. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ακολούθησε η παροχή των πρώτων βοηθειών.

Διαβάστε επίσης: Έκλεψαν ηλεκτρικό πατίνι στην Πάτρα και τους «μπλόκαραν» στο Αντίρριο – Χειροπέδες σε άνδρα και γυναίκα

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, χωρίς οι πρώτες πληροφορίες να προκαλούν ανησυχία για την κατάστασή του.

