Λάρισα: Πέντε ανήλικοι επιτέθηκαν σε συμμαθητή τους έξω από σχολείο

Νέο περιστατικό σχολικής βίας καταγράφηκε στη Λάρισα, όπου πέντε ανήλικοι φέρονται να χτύπησαν συνομήλικό τους έξω από σχολείο, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

23 Οκτ. 2025 14:49
Pelop News

Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σε βάρος πέντε ανηλίκων, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε συμμαθητή τους έξω από σχολείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10), αμέσως μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου, όταν οι πέντε ανήλικοι περίμεναν το θύμα στην έξοδο και άσκησαν σωματική βία σε βάρος του, προκαλώντας του τραυματισμούς.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
23/10/2025
