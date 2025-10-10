Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες για να πάρουν μικροποσά

Χθες το απόγευμα οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν δύο ανήλικους ημεδαπούς και με λεκτική απειλή σωματικής βίας, τους εξανάγκασαν να τους παραδώσουν συνολικά 22,20 ευρώ.

Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες για να πάρουν μικροποσά
10 Οκτ. 2025 16:40
Pelop News

Συνελήφθησαν, την Πέμπτη (9/10) το βράδυ στη Λάρισα, δύο ανήλικοι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν δύο ανήλικους ημεδαπούς και με λεκτική απειλή σωματικής βίας, τους εξανάγκασαν να τους παραδώσουν συνολικά 22,20 ευρώ. Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών, οι κατηγορούμενοι εντοπίστηκαν σε σημείο της πόλης και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 9,60 ευρώ.

Από την περαιτέρω έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας προέκυψε ότι, οι ανήλικοι δράστες διέπραξαν ακόμη 2 περιπτώσεις ληστείας σε βάρος άλλων ανηλίκων στη Λάρισα.

Πιο αναλυτικά:

– την 16-08-2025 το απόγευμα προς βράδυ, προσέγγισαν ανήλικο ημεδαπό και με την απειλή μικρού κλειστού σουγιά, του απέσπασαν 12,5 ευρώ,
– την 18-08-2025 το βράδυ, πλησίασαν τρεις ανήλικους ημεδαπούς και με την απειλή άσκησης σωματικής βίας σε βάρος τους, αφαίρεσαν 2 ευρώ.

Επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων, για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:00 Έρχεται η υπερσύγχρονη θαλαμηγός του Εμίρη του Άμπου Ντάμπι – «Δένει» στην Πάτρα από τα Εμιράτα
18:50 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 36χρονος με ναρκωτικά και αεροβόλο όπλο! ΒΙΝΤΕΟ
18:41 Πέθανε ο θρυλικός Jogh Logde
18:31 Καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς ο πρώην σύντροφός της, ποινή κάθειρξης 18 χρόνια!
18:21 Αγ. Παντελεήμονα: Άνδρας νεκρός και ένας τραυματίας εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα
18:19 Ποια είναι η Κορίνα Ματσάδο που κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης και το αφιέρωσε και στον Τραμπ! ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς που θέλει να κλείσει τις πληγές στη Βιβλική Γη της Επαγγελίας – Μια ειρήνη που την ήθελαν όλοι
17:52 Καρυστιανού για εκταφές: «Για να δίνουν το πράσινο φως έχουν σκεφτεί τρόπο να ελέγξουν το αποτέλεσμα»
17:45 ΔΕΥΑΠ: Επείγουσες εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης αύριο Σάββατο σε Γηροκομείο, Εγλυκάδα
17:45 «Είχε ξυρίσει τα μαλλιά της κόρης του για να μη βγαίνει», μαρτυρίες σοκ για τον 43χρονο που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
17:34 Γιατί στο Περού η Βουλή ψήφισε την απομάκρυνση της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε
17:30 Γιατί ο Μητσοτάκης πασχίζει για 30% στις δημοκοπήσεις
17:20 «’Ενας εφοριακός λιγότερος, θα σκοτώσω και την εισαγγελέα»! Μαρτυρίες ΣΟΚ στη δίκη με το τσεκούρι ΒΙΝΤΕΟ
17:09 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Εκκίνηση στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας
17:08 Ουκρανία: Χωρίς νερό δύο εκατομμύρια άνθρωποι μετά από ρωσικό βομβαρδισμό
17:00 Η Μενδώνη στην Πάτρα για το Ρωμαϊκό Ωδείο στα τέλη Οκτωβρίου
16:52 Θεσσαλονίκη: 7 χρόνια κάθειρξη σε 39χρονο με 1.000 φωτογραφίες και βίντεο παιδικής πορνογραφίας
16:50 Ο Οργανισμός του Προμηθέα και φέτος στο «Welcome to UP» – Φωτογραφίες
16:45 Πούτιν για Τραμπ: Δεν ξέρω αν αξίζει Νόμπελ, αλλά πράγματι προσπαθεί για την ειρήνη
16:40 Λάρισα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για ληστείες για να πάρουν μικροποσά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ