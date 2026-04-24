Λασίθι: Αδέλφια επιτέθηκαν σε 36χρονο με μαχαίρι και ποιμενική ράβδο για τα... βοσκοτόπια!

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε την Πέμπτη στην Κριτσά Λασιθίου, όταν διαμάχη ανάμεσα σε έναν 36χρονο κάτοικο της περιοχής και δύο αδέλφια, κτηνοτρόφους, κατέληξε σε επίθεση με ποιμενική ράβδο και μαχαίρι.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι δύο άνδρες, ηλικίας 34 και 27 ετών, καθώς και η 68χρονη μητέρα τους, συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Η διαμάχη για τα ζώα και τις ζημιές

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση φαίνεται να ξεκίνησε από τις καταγγελίες του 36χρονου ότι τα ζώα των δύο αδελφών μπαίνουν στην περιουσία του και προκαλούν φθορές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο επεισόδιο φέρεται να ενεπλάκη και η 68χρονη μητέρα των δύο κτηνοτρόφων, η οποία, μαζί με τους γιους της, φέρεται να εξύβρισε τον 36χρονο.

Στη συνέχεια, οι δύο αδελφοί κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του, με την κατάσταση να ξεφεύγει.

Επίθεση με ράβδο και μαχαίρι

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 27χρονος φέρεται να χτύπησε τον 36χρονο με ποιμενική ράβδο, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Ο 34χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στο δεξί χέρι.

Μετά το περιστατικό, ο τραυματίας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Οι δύο αδελφοί και η μητέρα τους συνελήφθησαν, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



