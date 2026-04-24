Λασίθι: Νέος ισχυρός μετασεισμός 5 Ρίχτερ μετά τα 5,7 στην Κρήτη

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Λασίθι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:58, λίγες ώρες μετά την ισχυρή δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που είχε σημειωθεί το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου 2026 στην ίδια περιοχή.

Έντονη η μετασεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της νέας δόνησης εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7,7 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει ο σεισμός αισθητός σε αρκετές περιοχές της Κρήτης.

Η μετασεισμική ακολουθία στην περιοχή παραμένει έντονη, μετά τον πρωινό ισχυρό σεισμό που αναστάτωσε το Λασίθι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



