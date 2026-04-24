Λασίθι: Νέος ισχυρός μετασεισμός 5 Ρίχτερ μετά τα 5,7 στην Κρήτη

Συνεχίζεται η έντονη μετασεισμική δραστηριότητα στο Λασίθι, μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Κρήτη.

24 Απρ. 2026 12:18
Pelop News

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στο Λασίθι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:58, λίγες ώρες μετά την ισχυρή δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που είχε σημειωθεί το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου 2026 στην ίδια περιοχή.

Έντονη η μετασεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της νέας δόνησης εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7,7 χιλιόμετρα, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει ο σεισμός αισθητός σε αρκετές περιοχές της Κρήτης.

Η μετασεισμική ακολουθία στην περιοχή παραμένει έντονη, μετά τον πρωινό ισχυρό σεισμό που αναστάτωσε το Λασίθι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:47 ΗΠΑ-Ιράν: Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί – Προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες
15:43 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Τα παιδιά μας υποφέρουν από έλλειψη προτύπων»
15:39 Νετανιάχου: Αποκάλυψε ότι έκανε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη
15:33 HIIF: Ξεκινούν άμεσα οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και ενέργεια
15:22 Δίχρονος «έκλεψε» την παράσταση στο Οβάλ Γραφείο ενώ μιλούσε ο Τραμπ
15:10 Νοικοκυριά: Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά η αποταμίευση παραμένει αρνητική
15:08 Χεζμπολάχ: «Ανούσια» η εκεχειρία με το Ισραήλ – Νέες απειλές για αντίποινα
15:00 Στην αφετηρία ο διαγωνισμός για Αραξο – Αξιοποιούνται 22 περιφερειακά αεροδρόμια
14:53 Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος λόγω αμφιβολιών ο Νίκος Ρωμανός – Ποινές κάθειρξης σε δύο γυναίκες
14:45 Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην καλύτερη 5άδα της Euroleague
14:37 Σπύρος Σκιαδαρέσης για ΠΕΟ Πατρών-Πύργου: Η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να περιμένει
14:30 Δυτική Ελλάδα – Τουρισμός: Πώς θα ξεκλειδώσουμε αυτόν τον θησαυρό;
14:25 Ο Κώτσηρας για τα νέα μέτρα: Μειώσεις φόρων και στήριξη με βάση την πορεία της οικονομίας
14:16 Η CVC εκφράζει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη στήριξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ
14:14 Η φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά: Εκεί υπογράφουν Μητσοτάκης και Μακρόν τη νέα συμφωνία
14:11 Δ. Ελλάδα: Οι πολίτες δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης – Ειδικοί σχολιάζουν την έρευνα της «Π»
14:08 Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία: Δέκα συλλήψεις και δεκάδες έλεγχοι
14:03 Ο Μακρόν στην Αθήνα: Η ελληνογαλλική συμμαχία μπαίνει σε νέα φάση με άμυνα και επενδύσεις
14:02 Ο Κώστας Πελετίδης στην «Π»: Δεν κάναμε λάθη, παλεύουμε με το σύστημα ΒΙΝΤΕΟ
13:57 Taste Atlas: Αυτό είναι το ελληνικό φαγητό που βρίσκεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες παραδοσιακές γεύσεις του κόσμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ