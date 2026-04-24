Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη: «Υπήρχε alert, από τις 14/4» – Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων

Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων μετά τον πρωινό ισχυρό σεισμό 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη, η προσεισμική δραστηριότητα και οι οδηγίες προς τους πολίτες.

24 Απρ. 2026 10:36
Pelop News

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην Κρήτη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, με εστιακό βάθος περίπου 5 χιλιομέτρων. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές του νησιού, όπως η Σητεία και η Ιεράπετρα, ενώ έγινε αντιληπτή και σε γειτονικά νησιά.

Οι τοπικές αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές, καθώς από τους έως τώρα ελέγχους δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές ζημιές. Παράλληλα, έχουν σημειωθεί μετασεισμοί μικρότερης έντασης, που κυμαίνονται μεταξύ 3,5 και 3,8 Ρίχτερ.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, ανέφερε ότι πρόκειται για έναν ισχυρό αλλά «τυπικό» σεισμό για την περιοχή, επισημαίνοντας πως είχε προηγηθεί προσεισμική δραστηριότητα ήδη από τις 14 Απριλίου. Όπως σημείωσε, η ύπαρξη αυτής της ακολουθίας είχε δημιουργήσει αυξημένη επιφυλακή στους επιστήμονες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός και έγινε αισθητός σε μεγάλο εύρος, με τα ακριβή στοιχεία να αξιολογούνται.

Παρόμοια εκτίμηση διατύπωσε και ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης, ο οποίος έκανε λόγο για φαινόμενο που εντάσσεται σε ήδη ενεργή σεισμική ακολουθία, σημειώνοντας ότι θεωρείται αναμενόμενο για την περιοχή.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για τον κύριο σεισμό, χωρίς να αποκλείουν τη συνέχιση μετασεισμών τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, συνιστούν στους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να τηρούν βασικά μέτρα προφύλαξης.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται και για τη θάλασσα, καθώς υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μικρών θαλάσσιων κυμάτων, με τους ειδικούς να προτείνουν την αποφυγή κολύμβησης για προληπτικούς λόγους το επόμενο διάστημα.

