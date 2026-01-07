Λατινοπούλου για κόμμα Καρυστιανού: Περιμένω να δω το μαλλιοτράβηγμά της με Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και Βελόπουλο

07 Ιαν. 2026 8:47
Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής»Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού σε τηλεοπτική συνέντευξη, στο Action24.

«Είναι δημοκρατικό της δικαίωμα να κάνει κόμμα. Δεν με ανησυχεί προσωπικά καθόλου. Είχαμε καταλάβει ότι ενδεχομένως να ήθελε να κεφαλαιοποιήσει τη δημοφιλία την οποία έχει», είπε η κα. Λατινοπούλου, και απέκλεισε το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συνεργασίας.

Όπως είπε η δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, δεν της δημιουργεί καμία ανησυχία ενώ τόνισε «αυτό που περιμένω να δω είναι το μαλλιοτράβηγμα το οποίο θα γίνει με Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα, Βελόπουλο και Καρυστιανού».

«Είναι δημοκρατικό δικαίωμά της να κάνει κόμμα. Δεν με ανησυχεί προσωπικά καθόλου, είχαμε καταλάβει ότι ενδεχομένως να ήθελε να κεφαλαιοποιήσει τη δημοφιλία που έχει. Αυτό που περιμένω είναι το μαλλιοτράβηγμα με Βελόπουλο, Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου» υπογράμμισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Εμάς ως Φωνή Λογικής μας ενδιαφέρουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτή ρίχνει τη χώρα στα βράχια. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες για λαθρομετανάστευση, παιδεία, υγεία» συμπλήρωσε.

