Λαβρόφ: Αμετάβλητοι από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα οι όροι της Ρωσίας για ειρήνη στην Ουκρανία

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι θέλει η Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη ως έναν από τους διάφορους όρους που έχει θέσει για μια εκεχειρία.

21 Οκτ. 2025 17:27
Αμετάβλητη παραμένει από τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον Αύγουστο, η ρωσική στάση για την ειρήνη στην Ουκρανία, ξεκαθάρισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Θέλω επίσημα να επιβεβαιώσω: η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τη θέση της σε σχέση με την κατανόηση που υπήρξε κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα. Η κατανόηση αυτή βασίζεται στην επιτευχθείσα τότε συμφωνία, την οποία ο πρόεδρος Τραμπ διατύπωσε πολύ συνοπτικά, όταν είπε ότι χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη σταθερή ειρήνη και όχι μια άμεση κατάπαυση του πυρός, η οποία δεν θα οδηγήσει πουθενά» δήλωσε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι αυτό είπε ακριβώς στον Ρούμπιο κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεφωνικής τους συνομιλίας.

Ο Λαβρόφ έδωσε την απάντηση με αφορμή δημοσίευμα του CNN το οποίο χαρακτήρισε «ανήθικο», το οποίο ανάφερε ότι η αναμενόμενη συνάντηση Ρούμπιο-Λαβρόφ έχει αναβληθεί προς το παρόν και ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι που τήρησαν την ανωνυμία τους θεώρησαν ότι η Ρωσία εξακολουθεί να τηρεί «μαξιμαλιστική στάση».

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει διαρκής ειρήνη όπως αυτή που επιδιώκει ο Τραμπ, αν δεν αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια του πολέμου. Είπε επίσης ότι ο τόπος και ο χρόνος της επόμενης συνόδου κορυφής Τραμπ-Πούτιν είναι λιγότερο σημαντικοί από την ουσία της εφαρμογής των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι θέλει η Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη ως έναν από τους διάφορους όρους που έχει θέσει για μια εκεχειρία.

Το Κρεμλίνο, μέσω του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει σαφής ημερομηνία για τη συνάντηση των δύο προέδρων «Ακούστε, έχουμε μια συμφωνία με τους προέδρους, αλλά δεν μπορούμε να αναβάλουμε ό,τι δεν έχει οριστικοποιηθεί», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε ο Πρόεδρος Πούτιν έδωσαν ακριβείς ημερομηνίες».
