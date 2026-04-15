Λαζαρίδης υπό πίεση: Η αντιπολίτευση ζητά αποπομπή, το Μαξίμου απαντά ότι δεν τίθεται θέμα

Στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης παραμένει ο Μακάριος Λαζαρίδης, με την αντιπολίτευση να επενδύει ανοιχτά στην υπόθεση του διορισμού του το 2007 και να ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Η διαμάχη δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο αν διαθέτει πτυχίο, αλλά εστιάζει όλο και περισσότερο στις συνθήκες υπό τις οποίες ανέλαβε τότε καθήκοντα στο υπουργείο Παιδείας και στο κατά πόσο πληρούσε τα τυπικά προσόντα της θέσης. Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό βάρος ενόψει και της προ ημερησίας συζήτησης των πολιτικών αρχηγών την Πέμπτη 16 Απριλίου στη Βουλή.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι η ουσία της υπόθεσης δεν εξαντλείται σε μια προσωπική εξήγηση ή στην επίδειξη ενός τίτλου σπουδών στον τηλεοπτικό αέρα. Το επιχείρημά τους είναι ότι ο νυν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ως απόφοιτος ιδιωτικού κολεγίου, δεν διέθετε το 2007 τα προσόντα που, κατά τους ίδιους, απαιτούσε ο νόμος για τη συγκεκριμένη θέση. Πάνω σε αυτό το σημείο στηρίζουν το αίτημά τους για πολιτική αποπομπή, μεταφέροντας τη συζήτηση από το τεχνικό στο πεδίο της θεσμικής αξιοπιστίας και της πολιτικής ηθικής.

Γαλάζιες αιχμές για Λαζαρίδη: Κατσανιώτης και Πέτσας ζητούν καθαρές απαντήσεις από το υπουργείο Παιδείας

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινείται το ΠΑΣΟΚ, που έχει επανέλθει με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις για την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι οι εξηγήσεις του κ. Λαζαρίδη όχι μόνο δεν έκλεισαν το θέμα, αλλά άνοιξαν και νέα ερωτήματα, ακόμη και για δεύτερη πρόσληψή του το 2013. Παράλληλα, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Ελληνική Λύση δίνουν ο καθένας το δικό του πολιτικό και ηθικό στίγμα στην αντιπαράθεση, με κοινό παρονομαστή την πίεση προς την κυβέρνηση να πάρει αποστάσεις από τον υφυπουργό. Αυτή η κλιμάκωση δείχνει ότι η υπόθεση έχει ξεφύγει από τα όρια μιας τυπικής κομματικής κόντρας και μετατρέπεται σε ένα από τα βασικά πεδία αντιπαράθεσης των ημερών.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Παύλος Μαρινάκης έχει βάλει καθαρή γραμμή άμυνας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του Μακάριου Λαζαρίδη στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι κάνει «αντιπολίτευση της απελπισίας» και επιχειρεί μονοθεματικά να δημιουργήσει εντυπώσεις. Με άλλα λόγια, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να μη δείξει το παραμικρό σημάδι υποχώρησης, θεωρώντας ότι η αντιπολίτευση αξιοποιεί πολιτικά την υπόθεση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Ο ίδιος ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να απαντήσει δημοσίως, παρουσιάζοντας το πτυχίο του και περιγράφοντας την επαγγελματική και εκπαιδευτική του διαδρομή. Σε συνέντευξή του στο OPEN ανέφερε ότι αποφοίτησε το 1992 από κολέγιο και υποστήριξε ότι το 2007 μπορούσε να εργαστεί ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με βεβαίωση σπουδών, ακριβώς επειδή οι μετακλητοί διορίζονται με πολιτική επιλογή και δεν περνούν από ΑΣΕΠ. Με αυτή τη γραμμή υπεράσπισης, επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από το αν είχε τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα στο ποιο ήταν το πραγματικό καθεστώς της θέσης που κατείχε τότε.

Το πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην πίεση της αντιπολίτευσης. Οπως έχει ήδη φανεί από δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών της ΝΔ, υπάρχουν και εσωτερικές φωνές που ζητούν καθαρές εξηγήσεις από το υπουργείο Παιδείας για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά του διορισμού. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση Λαζαρίδη δεν λειτουργεί μόνο ως εργαλείο πίεσης από τα απέναντι έδρανα, αλλά παράγει και εσωτερικό θόρυβο στη συμπολίτευση.

Η ουσία, λοιπόν, είναι ότι το θέμα έχει πλέον δύο επίπεδα: το πρώτο αφορά τη νομική και διοικητική βάση του διορισμού του 2007 και το δεύτερο τη συνολική πολιτική διαχείριση της υπόθεσης από το Μέγαρο Μαξίμου. Και όσο δεν δίνεται μια απολύτως επίσημη και πλήρης απάντηση από το αρμόδιο υπουργείο, η αντιπαράθεση δύσκολα θα κοπάσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



