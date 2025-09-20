Le Monde: Η Ρωσία κλιμακώνει στον άξονα του ΝΑΤΟ – Δοκιμάζει τις αντοχές της Συμμαχίας στη Βαλτική

Η Ρωσία συνεχίζει να κλιμακώνει τη στρατιωτική της πίεση στα σύνορα του ΝΑΤΟ. Όπως αποκαλύπτει σε ανάλυσή της η Le Monde, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν για δώδεκα λεπτά τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, στην περιοχή της νήσου Vaindloo στη Βαλτική. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την είσοδο 20 ρωσικών drones στην Πολωνία, εντείνοντας το κλίμα αντιπαράθεσης με την Ευρώπη.

Η εσθονική κυβέρνηση έκανε λόγο για σοβαρή παραβίαση, τονίζοντας ότι τα ρωσικά αεροσκάφη πέταξαν χωρίς σχέδιο πτήσης, με κλειστά transponders και χωρίς επικοινωνία με τις αρχές ελέγχου. Ιταλικά F-35 της νατοϊκής αποστολής Baltic Air Policing απογειώθηκαν για αναχαίτιση, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας χαρακτήρισε το συμβάν την πέμπτη παρόμοια παραβίαση το 2025.

Κλιμάκωση χωρίς φρένο: Ρωσικά μαχητικά στην Εσθονία, πλήγματα κοντά στην Πολωνία – Προειδοποίηση Τραμπ για «μεγάλο πρόβλημα»

Η Le Monde επισημαίνει ότι η Εσθονία, όπως και οι υπόλοιπες βαλτικές χώρες, δεν διαθέτει δική της πολεμική αεροπορία και εξαρτάται από την παρουσία του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, Ταλίν και Βαρσοβία ζητούν την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της Συμμαχίας για διαβουλεύσεις, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιχειρησιακές αδυναμίες στη συλλογική αντιαεροπορική άμυνα.

Το περιστατικό συμπίπτει με στρατιωτικές ασκήσεις εκατέρωθεν: η Ρωσία ολοκλήρωσε τη μεγάλη άσκηση «Zapad» στη Λευκορωσία με προσομοίωση χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων, ενώ το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για τη «Neptune Strike» στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα με τη συμμετοχή σκανδιναβικών, γερμανικών και αμερικανικών δυνάμεων.

Παρά τις ρωσικές διαψεύσεις περί παραβίασης, αναλυτές εκτιμούν ότι τέτοιες κινήσεις αποτελούν μήνυμα ισχύος και δοκιμή των αντοχών της Συμμαχίας, σε μια περίοδο που η Ουκρανία παραμένει στο κέντρο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης προειδοποιούν ότι η Μόσχα δεν περιορίζεται μόνο στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά επιδιώκει να αμφισβητήσει συνολικά την ασφάλεια της περιοχής.

