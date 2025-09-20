Le Monde: Η Ρωσία κλιμακώνει στον άξονα του ΝΑΤΟ – Δοκιμάζει τις αντοχές της Συμμαχίας στη Βαλτική

Η Μόσχα ανεβάζει επικίνδυνα την ένταση στον ανατολικό άξονα του ΝΑΤΟ, με νέες παραβιάσεις εναέριου χώρου και επιθετικές κινήσεις στη Βαλτική. Η Le Monde ερμηνεύει τις ενέργειες αυτές ως μήνυμα ισχύος και δοκιμή της συνοχής της Συμμαχίας.

Le Monde: Η Ρωσία κλιμακώνει στον άξονα του ΝΑΤΟ – Δοκιμάζει τις αντοχές της Συμμαχίας στη Βαλτική
20 Σεπ. 2025 14:00
Pelop News

Η Ρωσία συνεχίζει να κλιμακώνει τη στρατιωτική της πίεση στα σύνορα του ΝΑΤΟ. Όπως αποκαλύπτει σε ανάλυσή της η Le Monde, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν για δώδεκα λεπτά τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, στην περιοχή της νήσου Vaindloo στη Βαλτική. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την είσοδο 20 ρωσικών drones στην Πολωνία, εντείνοντας το κλίμα αντιπαράθεσης με την Ευρώπη.

Η εσθονική κυβέρνηση έκανε λόγο για σοβαρή παραβίαση, τονίζοντας ότι τα ρωσικά αεροσκάφη πέταξαν χωρίς σχέδιο πτήσης, με κλειστά transponders και χωρίς επικοινωνία με τις αρχές ελέγχου. Ιταλικά F-35 της νατοϊκής αποστολής Baltic Air Policing απογειώθηκαν για αναχαίτιση, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας χαρακτήρισε το συμβάν την πέμπτη παρόμοια παραβίαση το 2025.

Κλιμάκωση χωρίς φρένο: Ρωσικά μαχητικά στην Εσθονία, πλήγματα κοντά στην Πολωνία – Προειδοποίηση Τραμπ για «μεγάλο πρόβλημα»

Η Le Monde επισημαίνει ότι η Εσθονία, όπως και οι υπόλοιπες βαλτικές χώρες, δεν διαθέτει δική της πολεμική αεροπορία και εξαρτάται από την παρουσία του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, Ταλίν και Βαρσοβία ζητούν την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της Συμμαχίας για διαβουλεύσεις, εκφράζοντας ανησυχία για τις επιχειρησιακές αδυναμίες στη συλλογική αντιαεροπορική άμυνα.

Το περιστατικό συμπίπτει με στρατιωτικές ασκήσεις εκατέρωθεν: η Ρωσία ολοκλήρωσε τη μεγάλη άσκηση «Zapad» στη Λευκορωσία με προσομοίωση χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων, ενώ το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για τη «Neptune Strike» στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα με τη συμμετοχή σκανδιναβικών, γερμανικών και αμερικανικών δυνάμεων.

Παρά τις ρωσικές διαψεύσεις περί παραβίασης, αναλυτές εκτιμούν ότι τέτοιες κινήσεις αποτελούν μήνυμα ισχύος και δοκιμή των αντοχών της Συμμαχίας, σε μια περίοδο που η Ουκρανία παραμένει στο κέντρο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης προειδοποιούν ότι η Μόσχα δεν περιορίζεται μόνο στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά επιδιώκει να αμφισβητήσει συνολικά την ασφάλεια της περιοχής.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:52 LIVE: Γαργαλιάνοι-Απόλλων
16:47 Μπορούσε το μετάλλιο η Ελίνα Τζένγκο, στην 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
16:38 «Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
16:31 Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στην 16η θέση στο Παγκόσμιο του Τόκιο
16:19 Με κομμένη την ανάσα η μάχη με τα κύματα του Blue Star Naxos στο στενό Πάρου – Νάξου ΒΙΝΤΕΟ
16:09 Κουφονήσια: Λογαριασμός 750 ευρώ, άφησαν φιλοδώρημα 500 ευρώ!
16:00 Ο Αιγιώτης καθηγητής Θέμης Προδρομάκης αναγορεύεται σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών
15:48 Eurovision: Η Γερμανία βάζει φρένο στο μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
15:36 Ράνια Τζίμα: Η εξομολόγηση για το σοβαρό πρόβλημα υγείας του Γαβριήλ Σακελλαρίδη
15:24 Βαρβαρότητα στην Ηλεία: Δεν τα κατάφερε η ακρωτηριασμένη κατσίκα – Θύμα παστουρώματος και εγκατάλειψης
15:12 Όλα όσα δεν ξέρεις για τα cookies: Τα αποδέχεστε; Δείτε γιατί μπορεί να γίνουν όπλο στα χέρια των χάκερ
15:04 Θεσσαλονίκη: Οπαδική αγριότητα σε 16χρονο – Συλλήψεις με βαριές κατηγορίες
15:00 Καταγγελία για τη Μαρίνα Πατρών: «Τέσσερα χρόνια εγκατάλειψη – Έργα για ιδιώτη με μηχανήματα του Δήμου;»
14:48 Κατερίνη: Εφοριακός πιάστηκε με «φακελάκι» 1.000 ευρώ – Στημένος εκβιασμός σε αρτοποιό
14:36 Κοζάνη: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης της μάντρας – Στη ΜΕΘ με ακρωτηριασμό και εγκαύματα ο 54χρονος
14:24 Η Χαμάς «ανασταίνει» τον Ρον Αράντ: Προπαγανδιστική αφίσα με τους 48 ομήρους στη Γάζα
14:24 Γλυφάδα: Γερανός ανετράπη και «εισέβαλε» σε καφετέρια
14:13 Αμφιλοχία: 26χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου
14:12 Γιώργος Μαζωνάκης: Οικογενειακός πόλεμος, καταγγελίες για ουσίες και η μάχη για την περιουσία
14:05 Καλάβρυτα: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό πέντε κυνηγόσκυλων στο Πλανητέρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ