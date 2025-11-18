Λένα Ζευγαρά: Πώς αντιμετωπίζει το φλέρτ που δέχεται στα social media

Για το φλερτ που δέχεται στα κοινωνικά δίκτυα και την προσωπική της ζωή μίλησε η Λένα Ζευγαρά που έκανε πρεμιέρα στο Vogue Club Thessaloniki

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, σημείωσε ότι οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις αφήνουν ελάχιστο περιθώριο για προσωπικό χρόνο: «Πάρα πολύ δύσκολα ισορροπείται η προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Όταν βάζεις στόχο τη δουλειά και την έχεις για προτεραιότητα, δεν υπάρχει χρόνος. Νιώθω όμως ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή», ανέφερε η τραγουδίστρια.

Αναφερόμενη στο φλερτ που δέχεται στα social media, υπογράμμισε πως το αντιμετωπίζει θετικά και με διάθεση χιούμορ:

«Δέχομαι φλερτ στα social, το διαχειρίζομαι με χαμόγελο και χιούμορ», είπε χαρακτηριστικά.

