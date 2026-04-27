Λέσβος: Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό με 57 κρούσματα

Νέα σύσκεψη για τον αφθώδη πυρετό πραγματοποιείται στη Λέσβο, με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη, κτηνοτρόφων, τυροκόμων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, η αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλλη και ο δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας, με στόχο τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, έως την Παρασκευή 24 Απριλίου είχαν καταγραφεί 57 κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Κατά την είσοδό του στη σύσκεψη, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης τόνισε ότι το υπουργείο θα έχει συνεχή παρουσία στο νησί.

«Το μήνυμα του υπουργείου είναι σαφές: θα έχουμε συνεχή παρουσία στο νησί. Την Παρασκευή ήταν εδώ ο υπουργός, σήμερα ήρθα εγώ, έρχονται και άλλα στελέχη, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτή την υπαρξιακή απειλή για την κτηνοτροφία της Λέσβου και της χώρας», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε το κρούσμα, στα μέσα Μαρτίου, οι αρμόδιες αρχές έχουν επικεντρωθεί τόσο στον περιορισμό της διασποράς όσο και στη στήριξη των πληγέντων.

«Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος»

Ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε ότι η κατάσταση απαιτεί αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και απόλυτη προσήλωση στις οδηγίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λάθος. Πρέπει όλοι να τηρήσουμε αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε σαφές ότι η διαχείριση της κρίσης πρέπει να βασιστεί στην επιστημονική τεκμηρίωση και στις οδηγίες των ειδικών.

Αποζημιώσεις και ενισχύσεις

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρίσκονται και οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες παραγωγούς.

Ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε στο πακέτο οικονομικής στήριξης που έχει ήδη ανακοινωθεί, σημειώνοντας ότι έχει προχωρήσει η εξειδίκευση των μέτρων.

«Σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε περισσότερες διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις και τις ενισχύσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διαδικασία είναι δυναμική και πως θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «δεν θα υπάρξει φειδώ στους πόρους», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Πολιτείας για στήριξη των πληγέντων.

Ενισχύονται οι έλεγχοι με κτηνιάτρους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στο νησί συνεχίζονται οι διαδικασίες επιτήρησης και ιχνηλάτησης.

Ήδη βρίσκονται στη Λέσβο 10 κτηνίατροι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ συνδράμουν και κτηνίατροι του υπουργείου και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να περιοριστεί η πιθανότητα περαιτέρω διασποράς της νόσου.

Αυστηρό πλαίσιο για τη διακίνηση τυριών

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη διακίνηση των τυροκομικών προϊόντων, καθώς ο κλάδος επηρεάζεται άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα.

Ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση οδηγού για τη διακίνηση προϊόντων.

«Σήμερα συνεδριάζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου για να εξετάσει τον οδηγό που έχει ετοιμαστεί. Εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθεί, ώστε όλοι να γνωρίζουν τις αυστηρές προϋποθέσεις για τη διακίνηση τυριών», σημείωσε.

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει αυστηρούς ελέγχους και συγκεκριμένες προδιαγραφές, με τη συμμετοχή των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Τα αιτήματα των αγροτικών συλλόγων

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου έχει καλέσει σε νέα κινητοποίηση στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, ζητώντας χρονοδιάγραμμα και εξειδίκευση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί.

Μεταξύ άλλων, ζητά:

ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου της νόσου από το κράτος,

εμβολιασμό για να σταματήσουν οι θανατώσεις,

άμεση αποζημίωση για όσους έχασαν ζώα,

πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών με 100% κρατική χρηματοδότηση,

αναπλήρωση εισοδήματος για το χαμένο γάλα και τα σφάγια του Πάσχα,

κάλυψη των εξόδων καραντίνας, όπως οι ζωοτροφές,

άνοιγμα των σφαγείων και έξοδο των τυροκομικών προϊόντων,

πλήρη στελέχωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας,

επιτάχυνση της ιχνηλάτησης σε όλο το νησί.

Η Λέσβος βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η προσπάθεια περιορισμού της ζωονόσου πρέπει να συνδυαστεί με τη στήριξη της κτηνοτροφίας, των τυροκόμων και συνολικά της παραγωγικής δραστηριότητας του νησιού.

