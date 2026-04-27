Λέσβος: Συναγερμός για τον αφθώδη πυρετό με 57 κρούσματα

Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η Λέσβος μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού, με κτηνοτρόφους, τυροκόμους, αυτοδιοίκηση και υπουργείο να αναζητούν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της νόσου και τη στήριξη της παραγωγής.

27 Απρ. 2026 14:31
Pelop News

Νέα σύσκεψη για τον αφθώδη πυρετό πραγματοποιείται στη Λέσβο, με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρου Πρωτοψάλτη, κτηνοτρόφων, τυροκόμων, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, η αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλλη και ο δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας, με στόχο τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, έως την Παρασκευή 24 Απριλίου είχαν καταγραφεί 57 κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

Κατά την είσοδό του στη σύσκεψη, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης τόνισε ότι το υπουργείο θα έχει συνεχή παρουσία στο νησί.

«Το μήνυμα του υπουργείου είναι σαφές: θα έχουμε συνεχή παρουσία στο νησί. Την Παρασκευή ήταν εδώ ο υπουργός, σήμερα ήρθα εγώ, έρχονται και άλλα στελέχη, ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτή την υπαρξιακή απειλή για την κτηνοτροφία της Λέσβου και της χώρας», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, από την πρώτη στιγμή που εντοπίστηκε το κρούσμα, στα μέσα Μαρτίου, οι αρμόδιες αρχές έχουν επικεντρωθεί τόσο στον περιορισμό της διασποράς όσο και στη στήριξη των πληγέντων.

«Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθος»

Ο γενικός γραμματέας υπογράμμισε ότι η κατάσταση απαιτεί αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και απόλυτη προσήλωση στις οδηγίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

«Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λάθος. Πρέπει όλοι να τηρήσουμε αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε σαφές ότι η διαχείριση της κρίσης πρέπει να βασιστεί στην επιστημονική τεκμηρίωση και στις οδηγίες των ειδικών.

Αποζημιώσεις και ενισχύσεις

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρίσκονται και οι αποζημιώσεις για τους πληγέντες παραγωγούς.

Ο κ. Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε στο πακέτο οικονομικής στήριξης που έχει ήδη ανακοινωθεί, σημειώνοντας ότι έχει προχωρήσει η εξειδίκευση των μέτρων.

«Σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε περισσότερες διευκρινίσεις για τις αποζημιώσεις και τις ενισχύσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η διαδικασία είναι δυναμική και πως θα αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «δεν θα υπάρξει φειδώ στους πόρους», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της Πολιτείας για στήριξη των πληγέντων.

Ενισχύονται οι έλεγχοι με κτηνιάτρους

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, στο νησί συνεχίζονται οι διαδικασίες επιτήρησης και ιχνηλάτησης.

Ήδη βρίσκονται στη Λέσβο 10 κτηνίατροι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ συνδράμουν και κτηνίατροι του υπουργείου και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να περιοριστεί η πιθανότητα περαιτέρω διασποράς της νόσου.

Αυστηρό πλαίσιο για τη διακίνηση τυριών

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη διακίνηση των τυροκομικών προϊόντων, καθώς ο κλάδος επηρεάζεται άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα.

Ο κ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση οδηγού για τη διακίνηση προϊόντων.

«Σήμερα συνεδριάζει το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου για να εξετάσει τον οδηγό που έχει ετοιμαστεί. Εντός των επόμενων ημερών θα αναρτηθεί, ώστε όλοι να γνωρίζουν τις αυστηρές προϋποθέσεις για τη διακίνηση τυριών», σημείωσε.

Η διαδικασία θα περιλαμβάνει αυστηρούς ελέγχους και συγκεκριμένες προδιαγραφές, με τη συμμετοχή των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών.

Τα αιτήματα των αγροτικών συλλόγων

Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου έχει καλέσει σε νέα κινητοποίηση στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, ζητώντας χρονοδιάγραμμα και εξειδίκευση των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί.

Μεταξύ άλλων, ζητά:

  • ουσιαστικά μέτρα βιοασφάλειας και ελέγχου της νόσου από το κράτος,
  • εμβολιασμό για να σταματήσουν οι θανατώσεις,
  • άμεση αποζημίωση για όσους έχασαν ζώα,
  • πλήρη ανασύσταση των κοπαδιών με 100% κρατική χρηματοδότηση,
  • αναπλήρωση εισοδήματος για το χαμένο γάλα και τα σφάγια του Πάσχα,
  • κάλυψη των εξόδων καραντίνας, όπως οι ζωοτροφές,
  • άνοιγμα των σφαγείων και έξοδο των τυροκομικών προϊόντων,
  • πλήρη στελέχωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας,
  • επιτάχυνση της ιχνηλάτησης σε όλο το νησί.

Η Λέσβος βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η προσπάθεια περιορισμού της ζωονόσου πρέπει να συνδυαστεί με τη στήριξη της κτηνοτροφίας, των τυροκόμων και συνολικά της παραγωγικής δραστηριότητας του νησιού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:30 Ιωάννα Δελέγκου, η νέα γενιά που εξελίσσει τα «Οπτικά Δελέγκος»
16:22 Υπουργείο Οικονομίας: Αισιοδοξία για νέα αναβάθμιση
16:14 Το Ισραήλ κατέστρεψε σήραγγες της Χαμάς
16:07 Γροζοπούλου: «Εστιάζουμε μόνο στο πρώτο παιχνίδι με Ηλιούπολη»
16:00 Πάτρα – Πολιτική Προστασία: Σε ιδιώτες κρίσιμες εργασίες λόγω υποστελέχωσης
15:54 Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον χρυσό, γιατί επηρεάζει ο πόλεμος
15:47 Γυναίκα κατήγγειλε αστυνομικό για ασέλγεια κατά τη μεταγωγή της από τις φυλακές Θηβών
15:45 Δεν φταίει η «κακιά στιγμή», αλλά το χέρι που σηκώθηκε
15:44 Η Χριστίνα Παππά καταγγέλλει ότι απειλούν την ζωή της
15:40 Τι προτείνει η Χεζμπολάχ για τα στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά
15:34 Μεγάλες απώλειες στην πατατοκαλλιέργεια της Αχαΐας – Οι τιμές πιέζουν τους παραγωγούς
15:30 Οι επόμενες κινήσεις του Τραμπ για τον πόλεμο, για ποιο λόγο κάνει σύσκεψη ασφαλείας
15:24 Σοκ στον Παναθηναϊκό: Εκτός playoffs ο Σλούκας με ρήξη μηνίσκου
15:21 Ραφήνα: 74χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από παραλία
15:19 Αχαΐα: Η ιδανική αφετηρία για αποδράσεις το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
15:12 ΝΟΠ: Σύμμαχος η αναβολή και δουλειά για Χανιά
15:05 «Χειμώνας» στην καρδιά της άνοιξης: Χιονοθύελλα παραλύει τη Μόσχα
15:00 Εκδήλωση από το «Πατρινόραμα» και τον Inner Wheel: Δάκρυσε ο Καλαγκός – Συγκινητικές στιγμές στην τιμητική εκδήλωση για τον διάσημο καρδιοχειρουργό
14:57 Νήσος Σάμος: Νέο βίντεο από τη στιγμή που άνοιξε το σύστημα πυρασφάλειας – Το Λιμενικό εξετάζει την επιβολή προστίμου για τον επιβάτη που άναψε τσιγάρο
14:45 Βεζένκοφ: Κάνει λάθος όποιος νομίζει ότι θα είναι εύκολο με τη Μονακό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Επιλογή ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ