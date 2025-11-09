Λέτο: «Σε καταστρέφει ο Ολυμπιακός αν του αφήσεις ένα-δυο μέτρα περιθώριο»

Η Κηφισιά ηττήθηκε 3-1 από τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη με τον Σεμπάστιαν Λέτο να αναλύει το παιχνίδι στην Cosmote TV.

Ο Λέτο πάντως δέχθηκε κίτρινη κάρτα και δεν θα είναι στο επόμενο ματς στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ στον πάγκο της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Ήταν δύσκολο το έργο μας. Το πλάνο μας ήταν να μην τους αφήσουμε να παίξουν, κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο απέναντι στον Ολυμπιακό. Όταν τα καταφέραμε και ήμασταν πιο συμπαγείς σταματώντας την μεταβίβαση της μπάλας του Ολυμπιακού, τότε έκανε τη διαφορά η ατομική ποιότητα των αντιπάλων. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν συμπαγείς, σκοράραμε, είχαμε κι άλλη ευκαιρία, αλλά αν αφήσεις στον Ολυμπιακό ένα-δυο μέτρα περιθώριο, τότε μπορεί να σε καταστρέψει.

Όπως βλέπετε με κάθε αντίπαλο προσπαθούμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα βγαίνει συνεχώς σε καλό, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε στο ίδιο στυλ ποδοσφαίρου. Όσον αφορά στην κίτρινη κάρτα, δεν ξέρω αν την πήρα εγώ. Θα δούμε».

