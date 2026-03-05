Λίγο πριν από τη βύθιση: Το τελευταίο βίντεο των Ιρανών ναυτών στη φρεγάτα Iris Dena

Βίντεο που καταγράφει την τελευταία παρέλαση των Ιρανών ναυτών πάνω στη φρεγάτα Iris Dena, πριν από τη βύθισή της, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε ανοιχτά της Σρι Λάνκα και είχε βαρύ απολογισμό για το πλήρωμα του πλοίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η ιρανική φρεγάτα βυθίστηκε ύστερα από πλήγμα τορπίλης που εκτοξεύθηκε από αμερικανικό υποβρύχιο. Από το περιστατικό αναφέρθηκαν τουλάχιστον 87 νεκροί, ενώ 61 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Παράλληλα, 32 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία. Στη φρεγάτα υπηρετούσαν συνολικά περίπου 180 άτομα, ενώ το πλοίο είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2026.

Το Iris Dena είχε προηγουμένως συμμετάσχει σε διεθνή ναυτική άσκηση που διοργάνωσε η Ινδία στον Κόλπο της Βεγγάλης, από τις 18 έως τις 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της άσκησης.

Iranian sailors from the frigate Dena, who were guests of the Indian Navy, and were later killed after the ship was sunk by U.S. submarine with a torpedo. pic.twitter.com/bRk7HuhwGn — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Οι δηλώσεις από τις ΗΠΑ

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε βίντεο από την επιχείρηση, ενώ ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από αμερικανικό υποβρύχιο που χρησιμοποίησε τορπίλη για να πλήξει το ιρανικό πολεμικό πλοίο.

Όπως ανέφερε, το Ιράν θεωρούσε ότι το πλοίο βρισκόταν σε ασφαλή ύδατα, ωστόσο το αμερικανικό υποβρύχιο ολοκλήρωσε την αποστολή του, με αποτέλεσμα τη βύθιση της φρεγάτας.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι πρόκειται για την πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που αμερικανικό υποβρύχιο βυθίζει εχθρικό πλοίο με τορπίλη, τονίζοντας ότι η ενέργεια αυτή –όπως είπε– καταδεικνύει τη στρατηγική υπεροχή των ΗΠΑ στην περιοχή.

Παράλληλα κατηγόρησε το Ιράν ότι επιχειρεί να επεκτείνει την επιρροή του μέσω επιθέσεων με πυραύλους και drones, χαρακτηρίζοντάς το «τρομοκρατική απειλή».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



