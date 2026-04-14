Η Λίλα Τριάντη μίλησε ανοιχτά για τη μακροχρόνια σχέση της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν την κρύβει, αλλά επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 14 Απριλίου και αναφέρθηκε στον σύντροφό της, τονίζοντας πως είναι ένας άνθρωπος που την έχει βοηθήσει ουσιαστικά σε πολλά κομμάτια της ζωής της.

Η σχέση που της έδωσε ώθηση

«Έχω σχέση πολλών χρόνων και δεν το κρύβω, αλλά δεν θέλω να εκθέτω την προσωπική μου ζωή», ανέφερε η Λίλα Τριάντη, εξηγώντας πως η συχνή απουσία από το σπίτι λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων μπορεί να είναι δύσκολη, όμως δεν αποτελεί εμπόδιο όταν υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία.

Όπως είπε, τα ταξίδια και οι περιοδείες μπορούν να την κρατήσουν μακριά ακόμη και για ολόκληρο το καλοκαίρι, ωστόσο όταν υπάρχουν θέληση, αγάπη, καλή επικοινωνία και σεβασμός, η σχέση μπορεί να λειτουργήσει.

Η ίδια τόνισε πως ο σύντροφός της δεν τη «φρενάρει», αλλά αντίθετα της έχει δώσει ώθηση να προχωρά και να διεκδικεί περισσότερα.

«Ήμουν ένα παιδί που δεν είχα μάθει να ζητάω και να επιβάλλω την παρουσία μου. Ο άνθρωπος που είμαι μαζί μου έμαθε πώς να βλέπω τα πράγματα και να διεκδικώ αυτά που αξίζω», σημείωσε.

«Μπορεί κάποια στιγμή να τον γνωρίσω στον κόσμο»

Η Λίλα Τριάντη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συστήσει κάποια στιγμή δημόσια τον σύντροφό της, υπογραμμίζοντας όμως πως δεν επιθυμεί να κάνει την προσωπική της ζωή κεντρικό θέμα.

«Μπορεί κάποια στιγμή να τον γνωρίσω στον κόσμο, αλλά δεν θέλω να εκθέτω πολύ την προσωπική μου ζωή, δεν είμαι εδώ γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια για τον Νίκο Βέρτη

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τον Νίκο Βέρτη, με τον οποίο εμφανιζόταν το προηγούμενο διάστημα σε νυχτερινό κέντρο.

Η Λίλα Τριάντη μίλησε με θερμά λόγια για τον καλλιτέχνη, λέγοντας πως χάρηκε πολύ που τον γνώρισε και βρέθηκε καλλιτεχνικά δίπλα του.

«Είναι πολύ χαρισματικός. Από την πρώτη στιγμή που με είδε μου είπε να κάνω πράγματα τα οποία μου έχουν βγει μόνο σε καλό. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να δουλεύω μαζί του για πάντα», ανέφερε.

