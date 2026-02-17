«Λίμνη» έγιναν και τα Καμίνια

Σε λίμνη έχει μετατραπεί το ρεύμα προς Πάτρα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου, στο ύψος των Καμινίων, καθιστώντας την καθημερινή διέλευση ιδιαίτερα επικίνδυνη για όλους τους χρήστες του δρόμου.