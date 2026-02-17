«Λίμνη» έγιναν και τα Καμίνια
Έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων για τον κεντρικό δρόμο.
Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς σε αυτό το ρεύμα βρίσκεται και το μοναδικό πεζοδρόμιο για τους πολίτες και μαθητές, το οποίο, λόγω των λιμναζόντων νερών και της λάσπης, καθίσταται σχεδόν αδιάβατο. Μαθητές, πεζοί και οδηγοί αναγκάζονται να κινούνται με μεγάλη προσοχή, φοβούμενοι για τη σωματική τους ακεραιότητα, ενώ ο δρόμος μετατρέπεται σε πραγματική «παγίδα» σε κάθε βροχή.
Οπως καταγγέλλουν κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής στην «Π», η κατάσταση αυτή ξεκίνησε όταν η Παλαιά Εθνική Οδός ορίστηκε ως παρακαμπτήριος, λόγω των έργων στην κύρια ΕΟ Πατρών-Πύργου.
Σε πολλά σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν τεχνικά έργα, η αποκατάσταση του οδοστρώματος έγινε πρόχειρα ή δεν ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα οι καθιζήσεις και οι μεγάλες λακκούβες να αποτελούν πλέον καθημερινό πρόβλημα. Οταν βρέχει, οι λακκούβες γεμίζουν νερό και τα διερχόμενα οχήματα, κινούμενα με υψηλές ταχύτητες, εκτοξεύουν νερά, χαλίκια και αδρανή υλικά, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τους πεζούς.
Η συνεχιζόμενη διέλευση βαρέων φορτηγών λόγω της εκτροπής της κυκλοφορίας έχει επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση. Το οδόστρωμα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, ενώ η απουσία αστυνόμευσης ενισχύει την ανεξέλεγκτη ταχύτητα των οχημάτων, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχήματος. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι οι συνθήκες αυτές έχουν επιπτώσεις και στην τοπική αγορά, καθώς η πρόσβαση στα καταστήματα καθίσταται δύσκολη και τα λιμνάζοντα νερά προκαλούν υλικές ζημιές στις προθήκες των επιχειρήσεων.
Ο επιχειρηματίας Ανδρέας Πίττας υπογραμμίζει ότι η κατάσταση έχει γίνει αφόρητη και η καθημερινότητα των κατοίκων έχει μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης. Οι πολίτες ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμοδίων, σαφή απόδοση ευθυνών στους εργολάβους των έργων και ουσιαστική αστυνόμευση, ώστε να αποφευχθεί ένα σοβαρό, πιθανώς μη αναστρέψιμο ατύχημα.
Οπως λένε, το χωριό των Καμινίων έχει ουσιαστικά «θυσιαστεί στο βωμό των έργων», ενώ τονίζουν ότι «η κατάσταση στα Καμίνια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η κακοτεχνία και η απουσία συντονισμού στα έργα υποδομής μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την καθημερινή ζωή των πολιτών, μετατρέποντας έναν δρόμο σε επικίνδυνη παγίδα και το μοναδικό πεζοδρόμιο σε αδιάβατο πέρασμα».
