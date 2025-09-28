Λίμνη Τσιβλού: Ο παραμυθένιος θησαυρός της Αχαΐας

Ένα παραμυθένιο τοπίο στην καρδιά της Αχαΐας

28 Σεπ. 2025 23:52
Pelop News

Στις πλαγιές του Χελμού, σε υψόμετρο 700 μ., η λίμνη Τσιβλού μαγνητίζει τον επισκέπτη με τα χρώματά της και το μοναδικό φυσικό της σκηνικό. Δημιουργήθηκε μετά από κατολίσθηση και σήμερα αποτελεί έναν πολύτιμο υγροβιότοπο με πλούσια χλωρίδα και πανίδα.

Το τοπίο, στολισμένο με έλατα, πεύκα και πλατάνια, θυμίζει εικόνα από πίνακα ζωγραφικής. Η λίμνη προσφέρεται για χαλαρές βόλτες, πεζοπορία, ποδήλατο, κωπηλασία ή ακόμη και κολύμπι τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Χελμού–Βουραϊκού και το δίκτυο Natura 2000, ενώ κοντά της βρίσκονται και τα θρυλικά Ύδατα της Στυγός, όπου –σύμφωνα με τη μυθολογία– η Θέτις βούτηξε τον Αχιλλέα για να τον κάνει αθάνατο.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω Ακράτας και στη συνέχεια προς Ζαρούχλα, μέσα από καταπράσινες διαδρομές που συνδυάζουν βουνό και θέα στη θάλασσα. Ένα τοπίο πραγματικά μαγευτικό, που μοιάζει με σκηνικό παραμυθιού.

