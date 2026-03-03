Ληστεία και επιθέσεις οδήγησαν 16χρονο στη φυλακή!

Στη Θεσσαλονίκη στη φυλακή οδηγήθηκε 16χρονος για ληστεία, κλοπές και επιθέσεις. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο 16χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές για δεκάδες περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς.

Μετά την απολογία του σήμερα (3/3) στον ανακριτή κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στις φυλακές, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Πρόκειται για το ίδιο άτομο που πριν μία εβδομάδα είχε συλληφθεί επειδή είχε σπρώξει μία έγκυο και στη συνέχεια καταγγέλθηκε από την τότε σύντροφό του 16 χρόνων για revenge porn και λίγες ημέρες νωρίτερα ο ίδιος είχε οδηγηθεί και πάλι στον ανακριτή για μία ληστεία μαζί με έναν συνομήλικό του. Και τις δύο φορές είχε αφεθεί ελεύθερος.

Αυτή τη φορά οδηγήθηκε στον ανακριτή για μία ληστεία ενός κοσμήματος από τον λαιμό μιας κοπέλας. Το περασμένο Σάββατο συνελήφθη και μετά την απολογία του και αυτή τη φορά κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Αρνήθηκε ότι πρόκειται για ληστεία, υποστήριξε ότι ήταν μία απλή κλοπή και δεν γνώριζε τις συνέπειες των πράξεών του.

