Λήστευαν ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά παριστάνοντας τους Αστυνομικούς!

Συνελήφθησαν δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 29 και 20 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο συνεργοί τους που αναζητούνται

Λήστευαν ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά παριστάνοντας τους Αστυνομικούς!
05 Νοέ. 2025 20:50
Pelop News

Σε Πειραιά και Αθήνα εγκληματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος ανηλίκων στις περιοχές, εξάρθρωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου. Συνελήφθησαν δύο μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 29 και 20 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο συνεργοί τους που αναζητούνται.

Το βίντεο της ΕΛΑΣ, στο οποίο διακρίνεται ο γαμπρός του Καργάκη να πυροβολεί στο μακελειό στα Βορίζια, ΦΩΤΟ

Ο 29χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της 29ης Οκτωβρίου από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στον Πειραιά, λίγη ώρα αφότου είχε προσεγγίσει 16χρονο, προσποιούμενος τον αστυνομικό, και του είχε αφαιρέσει με τη βία προσωπικά αντικείμενα, κινούμενος με μοτοσυκλέτα. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η μοτοσυκλέτα είχε δηλωθεί κλεμμένη στις 18 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Την επόμενη ημέρα συνελήφθη και ο 20χρονος συνεργός του από αστυνομικούς της ίδιας υπηρεσίας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστείες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, κλοπές, αντιποίηση αρχής, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης κινούνταν με μοτοσυκλέτες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη, εντόπιζαν ανήλικους και, υπό την απειλή μαχαιριού ή με χρήση βίας, τους αφαιρούσαν κινητά τηλέφωνα, χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Σε έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων κατασχέθηκαν ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε σε επιθέσεις και μαχαίρι. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί οκτώ περιπτώσεις ληστειών και κλοπών στον Πειραιά και την Αθήνα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:39 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τους υπουργούς Εσωτερικών και Ενέργειας των ΗΠΑ
21:30 Τρέλα στην Τουρκία με Μέσι: «Σενάριο» που στέλνει τον Αργεντινό στη Γαλατάσαραϊ για τέσσερις μήνες! ΒΙΝΤΕΟ
21:20 ΗΠΑ: Εκτόξευσαν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο, ΦΩΤΟ
21:11 Χουάν Κάρλος: «Ο γιος μου Φελίπε μού γύρισε την πλάτη, η Σοφία είναι αναντικατάστατη»
21:00 Ένας 18χρονος έτρεχε με 218 χλμ! Δεν σταμάτησε για έλεγχο και συνελήφθη
20:50 Λήστευαν ανήλικους σε Αθήνα και Πειραιά παριστάνοντας τους Αστυνομικούς!
20:40 Γερή «καμπάνα» με συνολικό πρόστιμο 22.000 ευρώ για τα επεισόδια στο Πάτρα 2005-ΑΕ Αιγίου
20:31 Η Αντζελίνα Τζολί αιφνιδιαστικά στην Ουκρανία, ΒΙΝΤΕΟ
20:21 Νοσηλευτής που σκότωσε 10 ασθενείς του στη Γερμανία καταδικάστηκε σε ισόβια
20:11 Τρομερή κατολίσθηση στην περιοχή του εργοστασίου της ΔΕΗ στον Μυρόφυλλο Τρικάλων, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων: Ούτε φέτος ικανοποιήθηκε βασικό αίτημα για τα τέλη
19:50 Το βίντεο της ΕΛΑΣ, στο οποίο διακρίνεται ο γαμπρός του Καργάκη να πυροβολεί στο μακελειό στα Βορίζια, ΦΩΤΟ
19:40 Το who is who της Ράμα Ντουβάτζι, που έγινε η νεότερη Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης
19:30 Κατέρρευσαν σοβάδες σε σχολείο και έπεσαν στα κεφάλια μαθητών! ΦΩΤΟ
19:21 Εκπαιδευτικός ο προπονητής που κατηγορείται για ασέλγεια σε 16χρονη αθλήτρια! Κρίθηκε προφυλακιστέος
19:11 Ο Μαρινάκης για Βορίζια: Ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό για την οπλοκατοχή
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Αβάστακτη Γοητεία της Αναμονής
18:58 Πέντε δήμαρχοι ρίχνουν το «γάντι» στην Πολιτεία για την κλιματική ανθεκτικότητα
18:50 Μεσημέρι παίζει η Ολυμπιάδα, βράδυ ο Ερμής για την Α2 Εθνική
18:42 Έκπληξη στην Αλέκα Παπαρήγα έκαναν στελέχη του ΚΚΕ – Είχε γενέθλια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ